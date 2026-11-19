Les marques sur un tirage sont des dégâts de surface : traces de doigts, frottements, ou marques de pression et plis. La plupart surviennent à la manipulation, après l'ouverture du colis. Un tirage fini ne perd pas ses couleurs par la poste. Si ton tirage est arrivé marqué, envoie-nous des photos dans les sept jours suivant la livraison et nous arrangerons cela.

Les causes habituelles des marques

Traces de doigts. Le gras de la peau peut marquer la surface imprimée, surtout sur les papiers brillants et dans les zones sombres.

Le gras de la peau peut marquer la surface imprimée, surtout sur les papiers brillants et dans les zones sombres. Frottements. Les papiers beaux-arts mats ont une surface délicate. Un objet qui frotte sur une zone sombre peut laisser une ligne brillante ou pâle.

Les papiers beaux-arts mats ont une surface délicate. Un objet qui frotte sur une zone sombre peut laisser une ligne brillante ou pâle. Marques de pression et plis. Un choc sur le colis, ou le fait de courber un tirage en le déroulant, peut laisser une cassure ou un creux.

Les tirages C-type résistent mieux aux frottements que les tirages giclée, parce que l'image se trouve dans l'émulsion du papier et non à sa surface.

Comment manipuler un tirage

L'idéal est de porter des gants en coton, ou de ne pas toucher du tout la zone imprimée.

Sans gants, veille à avoir les mains propres et sèches et tiens le tirage par les bords.

Garde les tirages dans leur pochette en papier cristal jusqu'à l'encadrement.

Soutiens entièrement les grands tirages quand tu les déplaces.

Les couleurs peuvent-elles se perdre pendant le transport ?

Non. Les tirages giclée sont réalisés avec des encres pigmentaires, sèches et stables quand ils quittent notre studio, et les tirages C-type conservent leur image dans l'émulsion du papier. Ni les uns ni les autres ne pâlissent ou ne se délavent en quelques jours dans un colis. Pour la durée de vie des tirages exposés, voir Combien de temps mon tirage va-t-il durer ?

Ce qui peut arriver pendant le transport, ce sont des dégâts de surface, ce qui est autre chose : un frottement sur un papier mat qui laisse une ligne pâle ou brillante, surtout visible dans les zones sombres, ou un choc qui plie ou enfonce la feuille. Pour l'éviter, chaque tirage est emballé dans sa propre pochette en papier cristal avec du papier de soie. Voir comment les commandes de tirages sont emballées.

Si la couleur te paraît simplement différente de ce que tu attendais, regarde d'abord le tirage à la lumière du jour. Sous un éclairage intérieur faible, les tirages paraissent plus sombres et plus chauds que l'image sur un écran lumineux. Voir Pourquoi mon tirage paraît-il plus sombre que mon écran ?

Si ton tirage est arrivé marqué

Prends des photos nettes de la marque et de l'emballage. Envoie-les-nous avec ton numéro de commande via la page de contact, dans les sept jours suivant la livraison. Nous les examinerons et arrangerons cela. Les tirages abîmés pendant leur acheminement sont remplacés gratuitement.

Plus de détails : Mes tirages sont arrivés abîmés, comment obtenir un remplacement ou un remboursement ?

La résistance aux frottements n'est qu'une des différences entre les deux procédés, et notre comparaison entre impression giclée et C-type met leurs papiers côte à côte.