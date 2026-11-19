Si un e-mail propose d'acheter ton œuvre pour un investisseur, un collectionneur ou un client, provient d'une adresse personnelle Gmail, Outlook ou Yahoo, ou te demande ton mot de passe ou tes coordonnées bancaires, il ne vient pas de nous. Ne réponds pas et ne clique sur rien. Transfère-le à info@creativehub.io et nous te confirmerons s'il est authentique.

L'arnaque qui utilise notre nom

Des e-mails non sollicités signés « The Creative Hub » circulent : ils affirment qu'un investisseur, un collectionneur ou un client souhaite acheter l'œuvre du destinataire. Ils sont frauduleux et exploitent notre nom. Ni theprintspace ni creativehub ne les envoient, et ils ne sont le signe d'aucune intrusion dans nos systèmes.

Ce que nous ne faisons jamais

Acheter de l'art pour le compte de qui que ce soit ne fait pas partie de nos activités. Personne chez nous ne contacte des artistes ou des clients afin d'acquérir des œuvres pour des investisseurs, des collectionneurs ou des galeries, et nous ne jouons pas les intermédiaires dans les ventes d'art.

Notre personnel ne te contacte pas depuis une boîte Gmail, Outlook ou Yahoo, ni depuis aucune autre adresse privée qui lui appartient. L'adresse officielle pour nous joindre est info@creativehub.io.

Les mots de passe, numéros de carte et coordonnées bancaires ne sont jamais demandés par e-mail. Une carte ne se saisit qu'à deux endroits : dans ton compte et à l'étape de paiement de nos propres sites.

Les factures et les demandes de paiement n'arrivent pas d'adresses tierces. Tu trouveras tes factures dans ton compte.

Les signes d'un faux

L'adresse ne fait pas partie des nôtres, ou bien le nom qui s'affiche est theprintspace mais une adresse différente se cache derrière.

Il te pousse à agir vite, veut que la réponse parte vers une autre adresse, ou subordonne son offre à un paiement que tu devrais d'abord effectuer.

Il veut que tu renvoies tes coordonnées en réponse, ou que tu cliques sur un lien.

Les liens conduisent ailleurs que vers theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io ou store.creativehub.io, les seules adresses auxquelles renvoient nos vrais e-mails.

Que faire

Si tu n'as rien fait de cet e-mail, laisse-le de côté : pas de réponse, pas de clic, pas d'ouverture de pièce jointe. Ton compte ne demande aucune modification. Chaque fois qu'un message te laisse dans le doute, transfère-le à info@creativehub.io et nous te dirons s'il vient de nous.

Si tu as déjà répondu ou cliqué

Tu as répondu ? N'envoie ni argent ni informations personnelles.

Tu as cliqué sur un lien ? Change le mot de passe de ton compte, par sécurité.

Tu as donné les identifiants de ton compte ? Définis un nouveau mot de passe creativehub et mets en place l'authentification à deux facteurs dans Settings → Security (paramètres → sécurité).

Les autres moyens de nous joindre se trouvent sur la page de contact.

Pour découvrir de vraies façons de vendre ton travail, qui ne commencent pas par un e-mail non sollicité, notre guide pour savoir où vendre son art compare les principales voies.