Ma carte de paiement est périmée, comment ajouter une nouvelle carte ?

Comment procéder pour ajouter une nouvelle carte de paiement sur votre compte.

Étape par étape

Voici comment ajouter une nouvelle carte de paiement ou modifier les détails de votre carte sur votre compte :

Connectez-vous sur votre compte creativehub

Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page

Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Facturation »

Dans la section « Carte de crédit/débit », vous pouvez supprimer une méthode de paiement existante et ajouter une nouvelle carte. Cliquez sur « Ajouter une nouvelle carte » et rentrez les détails de votre carte de crédit/débit et l’adresse de facturation.

Enfin cliquez sur « Ajouter une nouvelle carte », et le nouveau mode de paiement sera enregistré. Votre nouvelle carte pourra être utilisée immédiatement.

Vous avez aussi l’option d’ajouter les détails de votre carte bancaire quand vous effectuez le paiement d’une commande, et de les enregistrer pour vos futurs achats.

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