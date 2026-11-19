Ofrecemos dos papeles C-type, Fuji Matt y Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex y Kodak Endura Metallic se han descatalogado y no volverán a estar disponibles. Los papeles actuales más parecidos son Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl y Canson Baryta, según lo que te gustara del original.

Nuestros papeles C-type actuales

Fuji Matt (231gsm): un papel fotográfico semimate con un ligero brillo y una fina textura punteada. Es nuestro papel C-type más popular, funciona bien bajo iluminación directa y tiene unos negros algo más suaves que Fuji Gloss.

un papel fotográfico semimate con un ligero brillo y una fina textura punteada. Es nuestro papel C-type más popular, funciona bien bajo iluminación directa y tiene unos negros algo más suaves que Fuji Gloss. Fuji Gloss (246gsm): un papel brillante con un color rico e intenso y los negros y el contraste más fuertes de los dos. Se monta bien.

Los dos son papeles Fuji Crystal Archive. Para hacer el pedido, sube tu archivo a order.creativehub.io, elige C-type como tipo de impresión y luego selecciona Fuji Matt o Fuji Gloss. Más información en la página de impresión C-type.

Papeles que se han descatalogado

Fuji Pearl y Fuji Flex (C-type) se descatalogaron en septiembre de 2025.

(C-type) se descatalogaron en septiembre de 2025. Kodak Endura Metallic se descatalogó hace tiempo.

Estos cambios son definitivos. Ninguno de los papeles C-type actuales tiene efecto metálico o perlado, y no ofrecemos un sustituto metálico directo.

Las alternativas más parecidas

Papel actual Por qué elegirlo Fuji Gloss (C-type) El más parecido en profundidad y saturación de color. No reproduce el brillo perlado ni el metálico. Hahnemühle Pearl (giclée, 285gsm) Acabado perlado con una fina textura de piel de naranja; la superficie más cercana a Fuji Pearl. Canson Baryta (giclée, 310gsm) Merece la pena considerarlo para obra que antes se hacía en Fuji Flex: los negros y los blancos más intensos de nuestra gama, con un acabado de brillo suave. Fuji Matt (C-type) Si ahora prefieres una superficie sin reflejos.

Una tira de prueba de tu propia imagen en cada papel candidato es la forma fiable de elegir. Si pides tiras en Canson Baryta y en Fuji Gloss, la de Baryta es la hoja más gruesa y pesada.

Igualar una serie existente

Para continuar una serie que se imprimió en Fuji Flex, imprime primero una imagen en Fuji Gloss y compárala junto a una copia existente en Flex antes de reimprimir toda la serie.

Un pack de muestra de fotografía es otra forma de comparar en mano los papeles actuales antes de elegir.

Si no sabes con seguridad qué papel se usó en un pedido anterior, envíanos los datos del pedido original a través de la página de contacto y lo comprobaremos y te confirmaremos la opción actual más parecida. Los pedidos realizados antes del 29 de junio de 2026 no aparecen en tu cuenta, pero seguimos conservando los registros.

Otros papeles que no tenemos y su equivalente más cercano

Papel que quizá buscas Papel más parecido que tenemos Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310gsm, brillo suave) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm, papeles con acabado martelado (hammer) o marfil Canson Baryta 310gsm, el único papel baritado que tenemos. Para obra de exposición en blanco y negro, Hahnemühle Photo Rag 308gsm es la alternativa mate. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330gsm Hahnemühle Pearl o Hahnemühle Photo Rag "FineArt Pearl" Hahnemühle Pearl (285gsm)

Si un papel no es uno de nuestros nueve, no lo ofrecemos, y no podemos imprimir en papel que tú aportes.

Si la impresión C-type se retrasa

Las impresiones C-type suelen estar listas en dos días laborables. De vez en cuando la impresora C-type queda fuera de servicio mientras nuestro técnico trabaja en ella. Cuando eso ocurre, los pedidos C-type pueden retrasarse, y al principio puede que no sepamos cuándo se reanudará la impresión.

Escríbenos con tu número de pedido. Te contaremos lo que sabemos y te avisaremos en cuanto haya una fecha confirmada.

Si necesitas la impresión con urgencia, pregunta por el cambio a giclée. Epson Semi-Gloss es el papel giclée más parecido al aspecto de una impresión C-type.

Fuji Matt y Fuji Gloss se comparan uno junto a otro en nuestra página de impresión C-type, donde también está el pack de muestras por si quieres tenerlos en la mano.