Los pedidos se asignan automáticamente según la dirección de entrega que introduces al finalizar la compra: Londres para el Reino Unido, Düsseldorf para la UE y Nueva York para Norteamérica. Un pedido solo de impresión hecho en la misma región en la que se entrega no lleva cargos de importación. El enmarcado y el montaje a medida son la principal excepción: se hacen a mano en Londres vayan a donde vayan.

Qué estudio hace tu pedido

Los pedidos para direcciones de la UE se imprimen en nuestro propio estudio de Düsseldorf, Alemania, y se entregan dentro de la UE. El paquete no cruza ninguna frontera aduanera, así que no hay cargos de aduana ni aranceles de importación que se sumen al precio.

El enmarcado a medida y el montaje a medida se hacen únicamente en Londres y se envían desde el Reino Unido sea cual sea el destino. Hay más información sobre lo que hacemos en la página del servicio de impresión.

Cómo viaja

Dentro de la UE la entrega la hace DHL, se cobra por pedido y se muestra al finalizar la compra con la fecha estimada de entrega para tu dirección.

Si tu dirección está en Alemania, al finalizar la compra también se ofrece la recogida en el estudio de Düsseldorf.

En los pedidos solo de impresión el envío se cobra una vez por pedido, y las opciones, los precios y las fechas estimadas para tu dirección se muestran al finalizar la compra. Consulta ¿Cuáles son vuestros gastos de envío? y nuestra página de servicios de entrega.

Aduanas y cargos de importación

Pedidos solo de impresión al Reino Unido, la UE y EE. UU.: sin cargos de importación cuando se producen en nuestro estudio de esa región.

sin cargos de importación cuando se producen en nuestro estudio de esa región. Pedidos enmarcados y montados a medida con destino fuera del Reino Unido: son exportaciones desde Londres, así que pueden aplicarse cargos de importación. Para una dirección de EE. UU., DHL cobra el arancel de importación al destinatario en el momento de la entrega.

son exportaciones desde Londres, así que pueden aplicarse cargos de importación. Para una dirección de EE. UU., DHL cobra el arancel de importación al destinatario en el momento de la entrega. Otros destinos, incluida Suiza: pueden cobrarse aranceles o impuestos de importación en la entrega, según el valor del envío y los umbrales propios del país. Corren a cargo del destinatario.

Enviamos a todo el mundo, sin exclusiones regionales por nuestra parte, siempre que la dirección y los datos del destinatario estén completos.

IVA y precios en euros

El IVA de un pedido solo de impresión entregado dentro de la UE se cobra al tipo del país de entrega, no al tipo del Reino Unido. El precio exacto para tu tamaño, papel y dirección aparece en la cesta en order.creativehub.io antes de pagar, en la moneda de tu cuenta, y poner un artículo en la cesta no te compromete a nada. La lista de precios muestra los tamaños habituales a modo de orientación.

Piezas grandes enmarcadas y montadas

Las piezas enmarcadas y montadas de hasta 40 x 30 pulgadas viajan por mensajería.

Por encima de 40 x 30 pulgadas y hasta 50 x 75 pulgadas, se envían en caja de madera con un transportista especializado, y el precio del envío se calcula al finalizar la compra.

Una pieza montada de más de 1905 mm en el lado largo o 1270 mm en el lado corto solo se puede pedir con recogida en el estudio; el envío de una pieza de ese tamaño lo presupuesta nuestro equipo.

El tamaño se mide sobre la pieza tal como se envía: el papel más los bordes del paspartú, si los hay, o más 62 mm en cada dimensión en el caso de un marco flotante.

Todas las reglas de tamaño están en ¿Qué opciones de entrega hay para los pedidos de impresiones, montajes y marcos?

Para ver las opciones de entrega y los plazos de los pedidos solo de impresión, montados y enmarcados en cada región, consulta nuestra página de envíos a todo el mundo.