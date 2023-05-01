Añade una tarjeta de pago para preparar el pedido de tus ventas de arte

Averigua cómo añadir o editar tarjetas de pago para preparar tus ventas de arte.

¿Cómo funciona el pago para las ventas de arte?



Cuando realizas una venta en tu tienda Shopify, el cliente paga el importe total directamente a tu cuenta Shopify. Este pago luego se ingresa en tu cuenta de banco designada.

Creativehub te cobra entonces, por separado, los costes de producción y de preparación, vía tu cuenta creativehub.

Debes tener una tarjeta de pago en la configuración de tu tienda de arte en creativehub para poder procesar los pedidos de tus ventas.

¿Cómo añado los datos de mi tarjeta?

Para añadir una tarjeta de pago, accede a tu cuenta de creativehub

Luego, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla.

Haz clic en ‘Configuración tienda de arte’ y luego en “Configuración de pago” en el menú a la izquierda de la pantalla. Ya puedes añadir o editar una tarjeta de pago.

Haz clic aquí para más información sobre cómo funcionan la preparación de tus ventas de arte y los procesos de pago.