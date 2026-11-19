Ein Druck wirkt meist dunkler als der Bildschirm, weil ein Bildschirm von hinten leuchtet, während Papier nur das Licht reflektiert, das darauf fällt, und weil die meisten Bildschirme viel heller eingestellt sind als der Raum, in dem ein Druck betrachtet wird. Stelle deinen Monitor dunkler und kalibriere ihn, prüfe das Bild im Softproof mit dem Profil deines Papiers und beurteile den Druck bei gutem Licht. Wir drucken deine Datei genau so, wie du sie lieferst. Eine Datei, die abgedunkelt wurde, damit sie auf einem hellen Bildschirm richtig aussieht, wird also dunkel gedruckt.

Warum ein Druck dunkler wirkt als der Bildschirm

Ursache Woran du es erkennst Was du tun kannst Bildschirm zu hell eingestellt Der ganze Druck wirkt dunkler und flacher als auf dem Bildschirm, und Schattendetails, die dort sichtbar waren, sind zugelaufen Helligkeit auf einen gemessenen Wert senken und kalibrieren Bildschirm nicht kalibriert Drucke wirken dunkler und oft auch farblich anders Mit einem Messgerät auf den Weißpunkt D65 kalibrieren Farben außerhalb des Farbumfangs des Papiers Gesättigte Farben und tiefe Schatten wirken auf Papier dichter, obwohl die Datei unverändert ist Softproof mit dem Profil des Papiers machen und die Datei anpassen Papieroberfläche Matte Papiere zeigen weniger Kontrast als glänzende Softproof machen, bevor du das Papier wählst Schwaches Betrachtungslicht Der Druck sieht am Fenster richtig aus und abends stumpf Drucke bei Tageslicht oder hellem, neutralem Licht beurteilen

Wie hell der Bildschirm sein sollte

Ein neuer Monitor oder Laptop ist meist auf fast volle Helligkeit eingestellt. Wenn du darauf bearbeitest, wirkt das Bild heller, als es ist. Du dunkelst es zum Ausgleich ab, und genau diese dunklere Datei wird gedruckt. Stelle für Druckarbeiten den Weißpunkt auf D65 (etwa 6500 K), das Gamma auf 2,2 und die Leuchtdichte auf etwa 80 cd/m² ein, in einem helleren Raum auf bis zu 100 cd/m². Nimm dafür ein Kalibrierungsgerät, damit der Wert gemessen und wiederholbar ist. Die Schritte findest du in unserer Anleitung zur Monitorkalibrierung.

Wähle auf einem Apple XDR Display die Voreinstellung Photography (P3-D65) und nicht die Voreinstellung mit 1600 Nits, und senke dann die Leuchtdichte auf den Zielwert oben: Die 160 Nits dieser Voreinstellung sind für die Bearbeitung von Druckdateien noch zu hell. Arbeite bei gleichmäßigem, eher gedämpftem, neutralem Raumlicht ohne Spiegelungen auf dem Bildschirm.

So korrigierst du zu dunkle Drucke

Kalibriere den Bildschirm auf die Zielwerte oben. Mache einen Softproof mit dem Profil des Papiers, das du bestellst. Die Profile für jedes Papier kannst du kostenlos herunterladen. Beginne mit der Renderpriorität Perzeptiv, vergleiche sie mit Relativ farbmetrisch und behalte die, die besser aussieht, mit eingeschalteter Tiefenkompensierung. Die Schritte stehen in unserer Anleitung zum Softproof in Adobe Photoshop. Wirkt der Softproof zu schwer, helle Schatten und Mitteltöne leicht auf und achte darauf, dass die Lichter ihre Zeichnung behalten. Wie das geht, zeigt unser Leitfaden zur Farbkorrektur. Bestelle vor einem großen Druck einen Teststreifen durch den dunkelsten Teil des Bildes. Siehe So erstellst du einen Teststreifen. Betrachte den fertigen Druck bei Tageslicht oder hellem, neutralem Licht, nicht unter einer schwachen oder warmen Lampe.

Was wir mit deiner Datei machen

Nichts. Wir hellen Dateien nicht auf, schärfen, retuschieren oder farbkorrigieren sie nicht. Unsere Drucker werden jeden Tag kalibriert und jedes Papier hat sein eigenes Profil. Dieselbe Datei auf demselben Papier ergibt deshalb von Bestellung zu Bestellung dasselbe Ergebnis. So behältst du die Kontrolle, und ein dunkler Druck wird in der Datei korrigiert. Mehr dazu in Welche Drucker und Tinten verwendet ihr?

Wenn auch die Farbe abweicht

Eine Farbverschiebung hat meist dieselbe Ursache: ein nicht kalibrierter Bildschirm oder eine Datei in einem unerwarteten Farbraum. Liefere die Datei in Adobe RGB (1998) oder in das Profil deines Papiers konvertiert und prüfe sie dann im Softproof. Für Schwarzweißbilder zeigt unser Leitfaden zum Schwarzweißdruck, wie du einen Farbstich vermeidest.

Wenn der Druck trotzdem nicht zur Datei passt

Wenn du kalibriert und einen Softproof gemacht hast und der Druck trotzdem nicht zu deiner Datei passt, melde dich bei uns mit deiner Bestellnummer, Fotos des Drucks bei Tageslicht und dem Hinweis, ob du den Softproof mit dem Profil für dieses Papier gemacht hast. Nach unserer Bestellgarantie wird eine Bestellung, die nach unseren Farbmanagement-Standards nicht zu deiner Datei passt, ersetzt oder erstattet.

Kalibrierung, Softproof und Betrachtungslicht führt unser Leitfaden zur Farbgenauigkeit zusammen, vom Bildschirm bis zum fertigen Druck.