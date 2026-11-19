Giclée-Drucke entstehen auf Epson SureColor P9000 Druckern mit Epson UltraChrome HDX Pigmenttinten, C-type-Drucke auf Chromira-Druckern auf den Fotopapieren Fuji Matt und Fuji Gloss. Wir kalibrieren die Maschinen jeden Tag und drucken deine Datei genau so, wie du sie lieferst. Dieselbe Datei auf demselben Papier ergibt deshalb von einer Bestellung zur nächsten dasselbe Ergebnis, in jeder Größe.

Drucker und Tinten

Giclée: Epson SureColor P9000 Drucker mit Epson UltraChrome HDX Tinten, einem archivfesten Pigmenttintensatz mit großem Farbraum. Mehr dazu auf der Seite Giclée-Druck.

Epson SureColor P9000 Drucker mit Epson UltraChrome HDX Tinten, einem archivfesten Pigmenttintensatz mit großem Farbraum. Mehr dazu auf der Seite Giclée-Druck. C-type: Chromira-Drucker auf den Papieren Fuji Matt und Fuji Gloss. C-type ist ein fotografisches Verfahren: Das Papier wird belichtet und chemisch entwickelt, es kommt also keine Tinte zum Einsatz. Mehr dazu auf der Seite C-type-Druck.

Wie sich die beiden unterscheiden, liest du unter der Unterschied zwischen C-type- und Giclée-Drucken.

In unseren eigenen Studios gefertigt

Wir haben Studios in London, Düsseldorf und New York. Alle drei gehören uns, und wir geben keine Druckaufträge an andere Labore weiter.

Bestellungen für die EU werden in Düsseldorf gefertigt.

Siehe wo Druckbestellungen gefertigt und von wo sie verschickt werden.

Wie die Farbe konstant bleibt

Die Maschinen werden jeden Tag kalibriert.

Jedes Papier hat sein eigenes, von uns erstelltes Druckprofil. Du kannst die Profile für den Softproof herunterladen.

Deine Datei wird so gedruckt, wie du sie lieferst. Wir beschneiden, schärfen, retuschieren und farbkorrigieren sie nicht, und es gibt keine automatischen Optimierungen.

Alles wird in unseren eigenen Studios gefertigt. So bleibt die Farbe konstant, egal wo die Bestellung gedruckt wird.

Warum zwei Drucke trotzdem unterschiedlich aussehen können

Papier. Jedes Papier hat seinen eigenen Grundton und seine eigene Oberfläche. Dieselbe Datei sieht auf einem matten Baumwollpapier anders aus als auf einem Glanzpapier.

Jedes Papier hat seinen eigenen Grundton und seine eigene Oberfläche. Dieselbe Datei sieht auf einem matten Baumwollpapier anders aus als auf einem Glanzpapier. Verfahren. Giclée und C-type sind unterschiedliche Verfahren und stimmen nie exakt überein.

Giclée und C-type sind unterschiedliche Verfahren und stimmen nie exakt überein. Größe und Betrachtung. Ein großer Druck kann etwas anders wirken als ein kleiner, einfach weil du ihn aus größerer Entfernung und in anderem Licht betrachtest.

Wenn die Farbübereinstimmung innerhalb eines Satzes wichtig ist, bestelle den ganzen Satz auf einem Papier und in einer Bestellung.

Wenn ein Nachdruck anders aussieht als der erste Druck

Die häufigste Ursache ist, dass sich das Farbprofil oder der Farbraum der Datei zwischen den beiden Bestellungen geändert hat. Prüfe der Reihe nach:

Datei. Wurde exakt dieselbe Datei verwendet, mit demselben eingebetteten Farbprofil? Eine neu exportierte oder bearbeitete Datei oder eine, die in einem anderen Farbraum gespeichert wurde, kann anders drucken. Papier. Ist es dasselbe Papier? Einige ältere Papiere werden nicht mehr angeboten, etwa Fuji Pearl und Fuji Flex, eine Nachbestellung kann also auf dem nächstliegenden aktuellen Papier erfolgt sein. Siehe Alternativen zu eingestellten Papieren. Verfahren. Ein Giclée und ein C-type derselben Datei stimmen nicht exakt überein. Licht. Vergleiche die beiden Drucke nebeneinander bei Tageslicht. Ein älterer Druck kann sich außerdem leicht verändert haben, wenn er in hellem Licht hing.

Wenn du nicht sicher bist, welches Papier bei der ersten Bestellung verwendet wurde, schicke uns die Daten der ursprünglichen Bestellung, und wir prüfen es. Wenn sich die beiden Drucke dann immer noch unterscheiden, schicke über die Kontaktseite ein Foto, das beide nebeneinander zeigt, zusammen mit beiden Bestellnummern. Wir prüfen die Bestellungen und die Dateien, und wenn der Nachdruck deine Datei nicht korrekt wiedergibt, ersetzen wir ihn kostenlos.

Die Papiere, die durch diese Giclée-Drucker laufen, sind mit einer Vergleichstabelle auf der Seite zu unserem Giclée-Druckservice aufgeführt.