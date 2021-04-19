Wie sieht eure Bestellgarantie aus?

Erfahre mehr über unsere Zufriedenheitsgarantie.

Finde heraus, was andere über unsere Dienstleistungen denken

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden Foto- und Kunstdrucke, archivfestes Kaschieren und individuelle Rahmen von höchster Qualität und Handwerkskunst anbieten zu können.

Unser Team von Fachleuten widmet sich der Zufriedenheit unserer Kunden und darüber hinaus – sie bieten dir die Beratung, die du benötigst, um das Beste aus Druck und Rahmen herauszuholen. Dies spiegelt sich in unserer Trustpilot-Bewertung von 4,9 von 5 Punkten aus über 7.900 Kundenrezensionen wider.

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Professionelle Unterstützung

Auf unserer Plattform bieten wir ausführliche Informationen zu allen unseren Produkten und Dienstleistungen sowie kalibrierte Druckprofile zum Download an, die wir empfehlen, um sicherzustellen, dass die Farbeinstellungen auf deinem Bildschirm mit der gedruckten Grafik übereinstimmen.

Wir bieten außerdem Videoanleitungen und eine umfassende Liste von FAQs.

Unser 7-sprachiger Kundenservice steht dir von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr (britische Zeit) zur Verfügung, um deine Fragen zu beantworten, bevor du eine Bestellung aufgibst.

Unsere Garantie

Wir stellen so viele Informationen wie möglich über unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, damit du die richtige Entscheidung treffen kannst, und mit dem Endergebnis zufrieden bist. Dank unserer Zufriedenheitsgarantie bieten wir dir, wenn du mit dem Produkt oder der Dienstleistung nicht zufrieden bist – obwohl du unsere Informationen und Ratschläge befolgt hast – immer eine Lösung für das Problem an, die von einem Ersatzprodukt auf unsere Kosten bis hin zu einer vollständigen Rückerstattung deiner Bestellung reicht.

Unsere Politik garantiert eine Lösung für den Kunden. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, verbraucherrechtliche Ansprüche geltend zu machen, wenn wir der Meinung sind, dass ein Missbrauch der Fairness/Vertrauenswürdigkeit bei der Anwendung oder dieser Kulanzregelung vorliegt.