So kalibrierst du deinen Bildschirm

Lerne, wie du deinen Bildschirm für den Druck kalibrierst.

Warum muss ich meinen Bildschirm kalibrieren?

Um das Beste aus deinem Bildschirm herauszuholen, stelle sicher, dass er richtig kalibriert ist, bevor du Änderungen an deinem Kunstwerk und Druck vornimmst.

Ein perfekt kalibrierter Bildschirm ist für eine genaue Farbwiedergabe unerlässlich. Dein Bildschirm müsste auf einen Standard-Neutralpunkt kalibriert werden, um Teil eines Farbsystems mit geöffnetem Kreis zu werden, das in der gesamten Foto- und Bildgebungsindustrie Standard ist. Das heißt, er kann dir zeigen, wie deine Bilder ausgedruckt aussehen werden, oder wenn sie auf anderen Bildschirmen betrachtet werden.

Was benötige ich, um meinen Bildschirm zu kalibrieren?

Um deinen Bildschirm zu kalibrieren, benötigst du ein Gerät, das Spektralphotometer genannt wird und die Farbgenauigkeit des Bildschirms misst.

Video-Anleitung: Lerne, wie du deinen Bildschirm kalibrierst

Ein Tipp: Stelle den Weißpunkt auf den Industriestandard ein

Achte beim Kalibrieren deines Bildschirms darauf, den Weißpunkt auf die Standard-Lichtart CIE D65 einzustellen. Bei theprintspace kalibrieren wir mit einem X-rite Spektralphotometer, das dringend empfohlen wird.

Bist du dir nicht sicher, wie du deinen Bildschirm kalibrieren kannst?

Kontaktiere ein Mitglied unseres Teams noch heute.