ICC-Profile zum Softproof herunterladen (Farbmanagement)

Wir bieten 9 Papiere an: 4 C-Type-Papiere und 7 Giclée-Fine-Art-Papiere. Für jedes dieser Papiere haben wir ein eigenes ICC-Farbprofil erstellt. Diese Profile helfen dir, den bestmöglichen Tonwertumfang aus unseren professionellen Druckmaschinen herauszuholen.

Hier kannst du die ICC-Farbprofile herunterladen.

Wenn du wissen willst, wie du damit einen Softproof deiner Bilder erstellst, lies nach, wie du die Profile installierst und deine Bilder in Photoshop softproofst oder deine Bilder in Lightroom softproofst.