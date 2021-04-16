Wie kann ich einen Probedruck erstellen?

So bereitest du einen Probedruck in Adobe Photoshop vor.

Warum sollte ich einen Probedruck bestellen?

Theprintspace bietet den Kunden die Möglichkeit, Probedrucke zu bestellen. Auf diese Weise kannst du sehen, wie deine Bilder auf die von dir gewählte Papierart reagieren.

Probedrucke bieten einen großen Vorteil, bevor du den endgültigen Druck produzieren lässt. Viele Kunden verwenden Probedrucke, um die Farben, die Dichte, die Schärfe und die Wirkung jeder Dateivergrößerung zu überprüfen.

Video-Anleitung: So bereitest du einen Probedruck in Adobe Photoshop vor.

Beachte:

Führe alle Ebenen zusammen und speichere die Datei als hochauflösendes TIFF- oder JPEG-Format. Klicke hier, um mehr darüber zu erfahren, wie du eine Datei für den Druck vorbereitest.

Um die Farbgenauigkeit zu verbessern, verwende unsere Druckprofile, die du hier herunterladen kannst.

Wie kann ich einen Probedruck bestellen?

Sobald der Druckproof fertig ist, musst du einfach:

Den Probedruck auf dein creativehub-Konto hochladen

Die Papierart auswählen und zur Kasse gehen, als ob du einen normalen Druck bestellen würdest.

Unsere Software erkennt, dass es sich um einen Probedruck handelt und berechnet dir nur den Preis dafür. Klicke hier, um die Preisliste für Probedrucke zu sehen.

Ein Tipp: Hast du Schwierigkeiten bei der Auswahl der Papierart?

Dann bestelle den Probedruck auf verschiedenen Papierarten! Auf diese Weise kannst du die Eigenschaften des Papiers vergleichen: Beschichtung, Struktur, Reflexion sowie die Art und Weise, wie es Farbe wiedergibt.

Benötigst du weitere Informationen zur Erstellung und Bestellung eines Probedrucks?

Kontaktiere uns wenn du weitere Informationen zur Erstellung und Bestellung eines Probedrucks bei theprintspace benötigst.