Online bestellen für creativehub-Nutzer

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Online-Bestellung, wenn du schon einmal eine Bestellung bei uns aufgegeben hast. Hier erfährst du, wie du die Daten hochladen kannst, die du drucken möchtest, und welche Kaschier- und Rahmenoptionen es gibt.

Schritt 1: Wo du auf unserer Website bestellen kannst

Gehe zunächst auf unsere Website.

Auf jeder Seite findest du in der rechten oberen Ecke die Schaltfläche „Bestellen“. Klicke auf diese Tase.

Schritt 2: Melde dich bei deinem creativehub-Konto an

Klicke auf dem Bildschirm in der oberen rechten Ecke auf „Anmelden“.

Melde dich bei deinem creativehub-Konto an.

Klicke im linken Menü auf „Datei“, um alle verfügbaren Dateien anzuzeigen.

Um ein zuvor hochgeladenes Bild zu verwenden, wähle das Bild aus, indem du auf die obere linke Ecke des Bildes klickst. Dann kannst du auf der rechten Seite des Menüs auf „Druck bestellen“ klicken.

Wenn du neue Bilder hochladen möchtest, klicke im Menü rechts auf „Hochladen“ .

Lese diese Anleitung zur Dateivorbereitung, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Bilder für einen perfekten Kunstdruck vorbereitest.

Schritt 4: Wähle deine Optionen

Sobald deine Bilder hochgeladen sind, werden Vorschaubilder generiert und die verfügbaren Optionen angezeigt.

Jetzt kannst du das Druckformat, die Druckart und die Kaschier- und Rahmenoptionen auswählen. Der Preis wird automatisch aktualisiert.

Schritt 5: Art des Papiers

Vergesse nicht, eine Papierart auszuwählen. Wenn du keine Papierart auswählst, wird standardmäßig die Karte Fuji Matt verwendet.

Klicke auf ‘Druck- und Papierart’, um aus unseren Angebot von 11 Papierarten zu wählen.

Wir haben 4 Arten von C-Type-Papier, die du auswählen kannst: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex

Sowie 7 Arten von Gicléé-Papier: Epson Semi-Gloss Hahnemuhle Bambus Canson Baryta Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle German Etching Canson Aquarelle Rag



Klicke hier, wenn du mehr über den Unterschied zwischen C-Print- und Giclée-Print-Druckverfahren wissen möchtest. Wenn du einen Blick auf die verschiedenen Texturen und Veredelungen werfen möchtest, kannst du ein Musterset auf unserer Website bestellen.

Schritt 6: Kaschieren und Rahmen

Im Bereich ‚Kaschieren/Rahmen‘ kannst du aus mehreren Montagemöglichkeiten wählen.

Wenn du dich für einen handgefertigten Rahmen in Museumqualität entscheidest, kannst du hier gleich sehen, wie der Rahmen um das Bild herum erscheint. Dies erleichtert die Auswahl des richtigen Rahmens.

Bitte beachte, dass die Lieferzeit für das Kaschieren 5 Arbeitstage beträgt. Außer bei Acryl-Reverse-Kaschierung – in diesem Fall beträgt die Lieferzeit 10 Arbeitstage.

Unsere Lieferzeit für Rahmen beträgt 10 Arbeitstage.

Im folgenden Beispiel wählen wir ein Hahnemuhle Photo Rag Giclée-Papier, das auf Aluminium mit einem Gegenrahmen aus Metall auf der Rückseite aufgezogen wird.

Schritt 7: Zum Warenkorb hinzufügen

Wenn du mit deiner Bestellung zufrieden bist und fortfahren möchtest, klicke auf „In den Warenkorb“.

Es erscheint ein Artikel in deinem Einkaufswagen. Durch Klicken auf ‘Nächstes Bild’ kannst du für jedes deiner Bilder die gleichen Einstellungen auswählen oder ändern.

Wenn du bereit bist, deinen Einkauf zu tätigen, klicke auf ‚Warenkorb anzeigen‘ .

Eine Zusammenfassung deiner Bestellung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Klicke auf + und -, um die Menge zu ändern oder Artikel aus deinem Warenkorb zu entfernen.

Wenn du zufrieden bist, klicke auf „Weiter“.

Schritt 8: Hinzufügen/Ändern von Lieferadresse, Zahlungs- und Liefermethode

Im Bereich „Adresse“ kannst du eine neue Lieferadresse hinzufügen oder eine bestehende bearbeiten.

Im Bereich ‚Zahlungsart‘ kannst du auswählen, ob du lieber per Paypal oder per Lastschrift bzw. Kreditkarte bezahlen möchtest.

Im Bereich ‘Versandart’ kannst du deine Versandoptionen auswählen.



Kaschier- und Einrahmungsaufträge können nur per Kurier zugestellt werden. Klicke hier, um mehr über die Lieferzeiten für Druck, Kaschierung und Rahmen zu erfahren.

Kaschier- und Einrahmungsaufträge können nur per Kurier zugestellt werden. Klicke hier, um mehr über die Lieferzeiten für Druck, Kaschierung und Rahmen zu erfahren. Wenn du besondere Wünsche hast, füge diese bitte in das für eine Nachricht vorgesehene Feld ein, wie z. B. „Bitte halten Sie die Drucke flach“ oder „Bitte lassen Sie die Giclée-Drucke unbeschnitten“.

Schritt 9: Deine Bestellung und Lieferbestätigung

Klicke auf „Bestellung aufgeben“, um die Zahlung vorzunehmen und die Bestellung abzuschließen.

Zusätzlich zur Online-Bestätigung erhältst du eine E-Mail.

Wenn deine Bestellung zur Abholung bereit ist, wirst du ebenfalls eine E-Mail erhalten.

Alternativ erhältst du eine E-Mail mit der Sendungsverfolgungsnummer, wenn das Paket versendet wird.

Wie du mit unseren ICC-Profilen ein Fotoproofing machen kannst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

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