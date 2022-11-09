Wie du deine Sendungen verfolgen kannst

Finde heraus, wie du über die Sendungsverfolgung deine Bestellung tracken kannst.

Alle Aufträge, die unsere Werkstatt verlassen, verfügen über einen Tracking-Service*.

Diese Informationen werden dir zusammen mit einer Tracking-Nummer per E-Mail zugesandt, sobald deine Bestellung versandt wird. Aber nur für den Fall, hier kannst du deine Bestellung verfolgen:

In Großbritannien

Royal Mail Signed For

DHL

Europa und Rest der Welt

Deutsche Post

DHL-Paket

DHL

*Standardpostoptionen können nicht vollständig verfolgt werden. Royal Mail Signed For delivery ist ein Zustelldienst mit Unterschrift. Die Tracking-Informationen werden aktualisiert, sobald Royal Mail einen Zustellversuch unternimmt. Um mehr über diesen Service zu erfahren klicke hier.

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