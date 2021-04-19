Was ist C-Print? Was ist ein Giclée-Print?

Was ist der Unterschied?

Eine der Fragen, die uns bei theprintspace am häufigsten gestellt wird: „Was ist der Unterschied zwischen C-Print und Giclée-Print?“

Beide Druckverfahren liefern außergewöhnliche Ergebnisse, allerdings müssen die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Druckverfahren und die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Papiersorten berücksichtigt werden.

Brauchst du Hilfe? Dann musst nicht mehr weitersuchen! Schaue dir unseren Videoanleitung an, sie wird dir die Unterschiede zwischen C-Prints, auch Type-C Prints genannt, und Giclée-Druck erklären und dir dabei helfen, das richtige Druckverfahren und Papier für deine Kunst- und Fotodrucke auszuwählen.

Nicht sicher, welches Papier du auswählen solltest?

Wenn du einen Eindruck über die verschiedenen Texturen und Veredelungen unserer Papiere haben möchtest, kannst du ein Musterset direkt auf unserer Website bestellen, oder du kannst uns in unserem Druckstudio in Shoreditch besuchen.

Oder kontaktiere unser Team hier oder über den Chat auf unserer Website, um nach Rat zu fragen.