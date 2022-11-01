Details zu Produktionszeiten für C-Type- und Glicée-Druckaufträge, Kaschierung und Einrahmung.
Theprintspace bietet eine große Auswahl an archivfesten Drucken sowie individuelle Kaschierungs- und Rahmenoptionen.
Um die höchste Qualität deines Auftrages zu gewährleisten, benötigen wir die folgenden Produktionszeiten.
Druck
2-5 werktage
Kaschieren
5 Arbeitstage
(*Bitte beachte, dass die Option Acryl Reverse Kaschieren 10 Arbeitstage benötigt).
Rahmen
10 Arbeitstage
Benötigst du deine Bestellung dringend oder denkst du darüber nach, eine größere Bestellung aufzugeben?
Kontaktiere uns und spreche mit unserem Team.