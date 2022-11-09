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Kann ich eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer (MwSt.) für Druckaufträge beantragen?

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Kann ich eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer beantragen?

  • Wenn du in Großbritannien für die Mehrwertsteuer (MwSt.) registriert bist, dann ja. Du kannst diese mit der im Auftrag des HMRC erhobenen Mehrwertsteuer verrechnen.
  • Bezüglich der Möglichkeit, die britische Mehrwertsteuer mit der Mehrwertsteuer in deinem Wohnsitz-/Geschäftssitzland zu verrechnen, raten wir dir, die Steuervorschriften deines Landes zu beachten.

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Aktualisiert am 9 November 2022

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