Kann ich eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer (MwSt.) für Druckaufträge beantragen?

Kann ich eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer beantragen?
- Wenn du in Großbritannien für die Mehrwertsteuer (MwSt.) registriert bist, dann ja. Du kannst diese mit der im Auftrag des HMRC erhobenen Mehrwertsteuer verrechnen.
- Bezüglich der Möglichkeit, die britische Mehrwertsteuer mit der Mehrwertsteuer in deinem Wohnsitz-/Geschäftssitzland zu verrechnen, raten wir dir, die Steuervorschriften deines Landes zu beachten.
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