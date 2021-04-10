Erhalte ich für meinen Kauf bei theprintspace eine Rechnung mit Mehrwertsteuer (MwSt.)?

Verstehe die Mehrwertsteuerrechnungen für deine Online-Druckaufträge.

Bekomme ich eine Rechnung mit Mehrwertsteuer?

Ja, für jede Bestellung senden wir dir eine Rechnung per E-Mail, die den Mehrwertsteuerbetrag für diese Bestellung aufweist.

Du kannst sie verwenden, um eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer zu beantragen, wenn du in Großbritannien für die Mehrwertsteuer (MwSt.) registriert bist.

Ich glaube, mir wurde fälschlicherweise die Mehrwertsteuer berechnet

Wenn du glaubst, dass dir fälschlicherweise Mehrwertsteuer berechnet wurde, kontaktiere uns, und ein Mitglied unseres Teams wird dir gerne weiterhelfen.