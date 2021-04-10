Erfahre, was die Mehrwertsteuer ist, und wie sie sich auswirkt, wenn du einen Online-Druckauftrag erteilst.

Was ist die Mehrwertsteuer (MwSt)?

Die Mehrwertsteuer wird als MwSt. bezeichnet.

Die Mehrwertsteuer ist die Steuer, die du den Kunden in Rechnung stellen musst, wenn sie ein Produkt oder eine Dienstleistung von dir kaufen.

Sie gilt zu unterschiedlichen Sätzen, je nach den angebotenen Waren und Dienstleistungen und den Ländern.

Creativehub kann die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Druckaufträge je nach Land deines Wohnsitzes korrekt berechnen.

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