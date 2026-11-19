Nie. Domyślnie drukujemy do krawędzi papieru i przycinamy do dokładnie tego rozmiaru, który zamawiasz, bez spadów, białego marginesu ani zapasu papieru. Zamawiasz wydruk 40 × 50 cm i dostajesz arkusz 40 × 50 cm z obrazem sięgającym do krawędzi. Jeśli chcesz mieć margines, dodaj go narzędziem do marginesów przy zamawianiu albo wbuduj go w plik.

Dodaj margines przy zamawianiu

Karta Borders (marginesy) pojawia się po karcie Print Size (rozmiar wydruku), gdy konfigurujesz wydruk na order.creativehub.io, więc do dodania białej przestrzeni nie potrzebujesz Photoshopa. Border size (rozmiar marginesu) oferuje:

None (brak): obraz wypełnia cały rozmiar wydruku.

(brak): obraz wypełnia cały rozmiar wydruku. Small (mały) lub Large (duży): gotowe szerokości, które skalują się z rozmiarem wydruku. Opcja Distribution (rozkład) ustawia je jako Even (równe) dookoła albo Bottom weighted (z większym dołem), czyli z głębszym marginesem u dołu.

(mały) lub (duży): gotowe szerokości, które skalują się z rozmiarem wydruku. Opcja (rozkład) ustawia je jako (równe) dookoła albo (z większym dołem), czyli z głębszym marginesem u dołu. Custom (własny): własne szerokości dla góry, prawej strony, dołu i lewej strony. Najmniejszy margines, jaki możesz wpisać, to 10 mm.

Podgląd pokazuje margines na bieżąco, a odczyt rozmiaru podaje zarówno rozmiar obrazu, jak i całkowity rozmiar papieru. Porady dotyczące proporcji znajdziesz w artykule Jak duże marginesy zrobić na wydrukach fine art?

Czy margines powiększa wydruk?

To zależy od ustawienia Set the size of (ustaw rozmiar dla) na karcie rozmiaru:

My image (mój obraz, ustawienie domyślne): obraz jest drukowany dokładnie w rozmiarze, który wpisujesz, a margines jest dodawany dookoła, więc arkusz się powiększa.

(mój obraz, ustawienie domyślne): obraz jest drukowany dokładnie w rozmiarze, który wpisujesz, a margines jest dodawany dookoła, więc arkusz się powiększa. Final paper (gotowy papier): wpisany rozmiar to gotowy arkusz, a margines mieści się w jego obrębie, więc obraz jest mniejszy. Wybierz to ustawienie, gdy gotowy arkusz musi mieć dokładny rozmiar.

Za margines nie pobieramy osobnej opłaty. Cena zależy od rozmiaru papieru, który jest podany w koszyku i w cenniku. Margines nie zmienia rozdzielczości obszaru obrazu; zmienia się tylko rozmiar arkusza.

Wbuduj margines w plik

Ustaw dokument na pełny rozmiar gotowego arkusza, umieść w nim obraz z białym marginesem dookoła i złóż zamówienie z Border size ustawionym na None. Zamówiony rozmiar to wtedy gotowy arkusz, łącznie z marginesem. Skorzystaj z tej metody, gdy chcesz mieć:

Margines węższy niż 10 mm. Wydruki przycinamy ręcznie i dlatego minimum w narzędziu to 10 mm. Margines 4 lub 5 mm musi być w pliku. Znaczniki cięcia nie są potrzebne.

Wydruki przycinamy ręcznie i dlatego minimum w narzędziu to 10 mm. Margines 4 lub 5 mm musi być w pliku. Znaczniki cięcia nie są potrzebne. Margines kolorowy lub czarny. Marginesy, które dodajemy, to sam papier, więc są białe. Kolorowy margines wbudowany w plik jest drukowany jako część obrazu. Jeśli zależy ci na ciemnym otoczeniu pracy, drugą drogą jest passe-partout albo czarna rama.

Passe-partout i pozostałe sposoby montażu wydruku porównuje poradnik czym jest wydruk podklejony.

Uwzględnij ręczne przycinanie

Każdy wydruk przycinamy do rozmiaru ręcznie, z tolerancją 1,5 mm z każdej strony. Podpisy, opisy, cienkie linie konturowe i inne ważne szczegóły trzymaj kilka milimetrów od krawędzi albo zostaw wokół nich 1 do 2 mm dodatkowego marginesu. Spady nie są potrzebne: dostarcz obraz dokładnie w rozmiarze wydruku.

Marginesy a oprawa

Oprawa lub montaż na podłożu u nas: nie musisz dodawać marginesu technicznego. Druk i oprawa powstają w ramach jednego zlecenia, więc zamów obraz i ewentualny widoczny margines w takim rozmiarze, w jakim chcesz go widzieć.

nie musisz dodawać marginesu technicznego. Druk i oprawa powstają w ramach jednego zlecenia, więc zamów obraz i ewentualny widoczny margines w takim rozmiarze, w jakim chcesz go widzieć. Rama Box z dystansem: margines nie jest potrzebny. Nasi ramiarze oprawiają do krawędzi obrazu, bez przycinania, a dystans znajduje się poza obrazem.

margines nie jest potrzebny. Nasi ramiarze oprawiają do krawędzi obrazu, bez przycinania, a dystans znajduje się poza obrazem. Oprawa gdzie indziej: zdecyduj o marginesie przed zamówieniem. Jeśli twój ramiarz potrzebuje marginesu, żeby zamocować wydruk na zawiasach lub go podkleić, wbuduj go w plik, a tym samym w zamawiany rozmiar.

Przygotowanie pliku i dobór rozmiaru wydruku opisujemy w poradniku jak drukować swoje prace.

Jeśli margines wygląda nierówno

Jednakowa wartość marginesu daje równy margines tylko wtedy, gdy obraz ma takie same proporcje jak arkusz. Zobacz Dlaczego mój wydruk został przycięty albo margines jest nierówny?

Margines, który ma wyeksponować wydruk w ramie, dobrze łączy się z passe-partout i listwami z naszej oferty oprawy online.