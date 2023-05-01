Opcje odwracalnego montażu oprawy w jakości archiwalnej

Możliwości konserwacji opraw w jakości archiwalnej.

Sposób montażu ramy nie tylko chroni Twoją pracę, ale również eksponuje ją w profesjonalny sposób.

Konserwację oraz sposób prezentacji pracy można określać jakością muzealną jedynie wtedy, gdy praca może z łatwością być wyciągnięta z oprawy, w której się znajduje bez spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń.

Oprawa ochronna: zawias „T” oraz tradycyjny montaż „unoszący”

Aby spełnić standardy muzealne ochrony dzieła sztuki, obraz nie może być uciskany lub przylepiony do części tylnej oprawy. W theprintspace oferujemy najwyższą jakość muzealną montażu ochronnego: osadzenie pracy zawiasowo lub poprzez jej uniesienie. Obie te opcje są całkowicie odwracalne.

Wartościowe lub rzadkie dzieła sztuki można oprawić w konstrukcję przypominającą książkę, używając planszy wykonanej w 100% z włókien bawełnianego materiału i umiejscowionej za pomocą minimalnej ilości taśmy archiwalnej.

Uwaga: w obu metodach wydruki nie będą umieszczone idealnie płasko, ale ich wyciągnięcie z oprawy będzie możliwe, co jest pożądane w przypadku wartościowych i unikatowych dzieł sztuki.

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