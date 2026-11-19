Tak. Gdy konfigurujesz zamówienie na order.creativehub.io, podgląd odświeża się przy każdym twoim wyborze, aż po oprawioną pracę pokazaną na ścianie. To wskazówka co do układu i proporcji, a nie koloru czy faktury.

Co pokazuje podgląd

Twój obraz we wpisanym rozmiarze, z wybranym kadrem.

Margines, rysowany na żywo, gdy go zmieniasz.

Passe-partout w wybranym kolorze i szerokości.

Ramę narysowaną z wybranej listwy, w szerokości proporcjonalnej do wydruku.

Oprawioną pracę na ścianie, żeby można było ocenić całość.

Kadrowanie nigdy nie odbywa się bez twojej wiedzy

Jeśli kształt obrazu nie odpowiada wpisanemu rozmiarowi, pojawi się prośba o wybór Crop image (przytnij obraz) lub Add border (dodaj margines), każda opcja z podglądem na żywo, zanim przejdziesz dalej. Nic nie zostanie przycięte, dopóki tego nie zobaczysz.

Czego podgląd nie pokaże

Podgląd jest rysowany na ekranie, więc nie pokaże faktury papieru, głębokości ramy ani dokładnego koloru.

Fakturę papieru pokażą wzorniki papierów do ilustracji i fotografii, dzięki którym obejrzysz i dotkniesz każdego papieru przed zamówieniem.

Jeśli podgląd na ekranie to za mało, strona o ręcznie wykonywanych ramach pokazuje typy ram, listwy i rodzaje szkła bardziej szczegółowo.