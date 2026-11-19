Tak. Każdy wydruk na stronie zamówień ma rozmiar niestandardowy: wpisujesz szerokość i wysokość, w milimetrach lub calach, a my drukujemy i przycinamy dokładnie na ten wymiar. Nie ma gotowych rozmiarów do wyboru, więc wydruki A1, A0, kwadratowe i panoramiczne zamawia się tak samo, a za niestandardowy rozmiar nie ma dopłaty.

Jak wpisać rozmiar

Prześlij obraz na order.creativehub.io i rozpocznij zamówienie wydruku. Wybierz papier. Od niego zależy największy rozmiar, jaki możesz wpisać. Na karcie Print Size (rozmiar wydruku) wpisz Width (szerokość) i Height (wysokość) w Millimeters (milimetrach) lub Inches (calach).

Karta otwiera się z natywnym rozmiarem wydruku twojego pliku (wymiary w pikselach podzielone przez rozdzielczość zapisaną w pliku), jeśli taki rozmiar da się zamówić, a w przeciwnym razie z dłuższym bokiem ustawionym na 300 mm. To tylko wartość początkowa: plik jest skalowany do rozmiaru, który wpiszesz.

Przy skalowaniu pliku znacznie powyżej natywnego rozmiaru wydruk testowy na pasku pokaże przed zamówieniem całego arkusza, jak wypadają szczegóły.

Formaty A wpisuje się jak każdy inny rozmiar:

Format Wymiary A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23.4 × 33.1 in)

Gdy rozmiar nie pasuje do twojego obrazu

Rozmiary zachowują proporcje twojego pliku. Wpisz jeden wymiar, a drugi zostanie wyliczony z kształtu obrazu, więc plik, który nie ma proporcji formatu A, nie trafi dokładnie w format A. Masz dwa wyjścia: przed przesłaniem przytnij plik do wybranych proporcji albo dodaj margines, tak aby obraz razem z marginesem dał potrzebny rozmiar arkusza. Zobacz Dlaczego mój wydruk został przycięty albo margines jest nierówny?, aby dowiedzieć się, jak działają obie opcje.

Najmniejsze i największe rozmiary

Najmniejszy wydruk to 90 mm na bok na każdym papierze, więc można zamawiać małe kwadraty, np. 100 × 100 mm. Największy zależy od papieru:

Papier Krótszy bok, maksymalnie Dłuższy bok, maksymalnie C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (około 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (około 43 in) 3048 mm (120 in)

Karta sprawdza wpisane wymiary pod kątem limitów wybranego papieru, zanim pozwoli przejść dalej. Jeśli rozmiar zostanie odrzucony, spróbuj szerszego papieru: wydruk zbyt szeroki dla C-type można wykonać jako giclée na Hahnemühle Photo Rag lub Epson Semi-Gloss. Rozmiaru szerszego niż najszerszy papier nie da się wydrukować w jednym kawałku. Więcej o szerokościach papierów znajdziesz w artykule Maksymalne rozmiary wydruków C-Type i Giclée.

Do czego odnosi się wpisany rozmiar

Jeśli dodajesz margines, opcja Set the size of (ustaw rozmiar) decyduje, co oznaczają twoja szerokość i wysokość:

My image (mój obraz, ustawienie domyślne): obraz drukuje się dokładnie we wpisanym rozmiarze, a margines jest dodawany dookoła, więc arkusz jest większy.

(mój obraz, ustawienie domyślne): obraz drukuje się dokładnie we wpisanym rozmiarze, a margines jest dodawany dookoła, więc arkusz jest większy. Final paper (gotowy arkusz): arkusz ma wpisany rozmiar, a margines mieści się w nim, więc wydrukowany obraz jest mniejszy.

Zamawiany rozmiar zawsze dotyczy całego pliku. Jeśli margines, podpis lub pasek kontrolny koloru są wbudowane w plik, uwzględnij je we wpisywanych wymiarach. Pasek kontrolny koloru drukujemy tylko wtedy, gdy jest już częścią pliku; sami go nie dodajemy.

Jak wyceniane są rozmiary niestandardowe

Rozmiar niestandardowy jest wyceniany automatycznie według najmniejszego standardowego przedziału rozmiarów, w którym się mieści, a bardzo małe rozmiary według najmniejszego przedziału. Rozmiary niestandardowe nie są wymienione osobno w cenniku, więc dokładną cenę zobaczysz w koszyku. Dodanie do koszyka do niczego nie zobowiązuje.

Limity dla wydruków oprawionych i podklejonych

Oprawa: ramy na wymiar można kupić online do 1270 mm (50 in) na krótszym boku i 1905 mm (75 in) na dłuższym. To zewnętrzny wymiar ramy, łącznie z ewentualnym passe-partout; rama typu floating dodaje 62 mm do każdego wymiaru. Większą ramę nadal możesz skonfigurować, ale zamiast ceny pojawi się Get a quote (poproś o wycenę), a ramę wycenia nasz zespół i wykonuje ją na zamówienie.

ramy na wymiar można kupić online do 1270 mm (50 in) na krótszym boku i 1905 mm (75 in) na dłuższym. To zewnętrzny wymiar ramy, łącznie z ewentualnym passe-partout; rama typu floating dodaje 62 mm do każdego wymiaru. Większą ramę nadal możesz skonfigurować, ale zamiast ceny pojawi się (poproś o wycenę), a ramę wycenia nasz zespół i wykonuje ją na zamówienie. Podklejanie: można wybrać online do 2440 mm (96 in) na najdłuższym boku.

można wybrać online do 2440 mm (96 in) na najdłuższym boku. Prace ponadwymiarowe: podklejoną pracę powyżej 1905 mm na dłuższym boku lub 1270 mm na krótszym można zamówić, ale przy finalizacji zamówienia pojawia się komunikat Oversized order (zamówienie ponadwymiarowe) i można wybrać tylko odbiór osobisty w pracowni. Przycisk Get a delivery quote (poproś o wycenę dostawy) wysyła pełną specyfikację e-mailem do naszego działu obsługi klienta, z kopią do ciebie, a zespół odpowiada z ceną dostawy.

Tryptyki i prace wieloczęściowe

Tryptyk zamawia się jako trzy osobne wydruki. Najpierw ustal odstęp między panelami na ścianie, podziel obraz na osobne pliki dla każdego panelu z uwzględnieniem tego odstępu, a potem zamów każdy plik jako osobny wydruk. Włóż wszystkie panele do jednego koszyka: są produkowane razem i wysyłane jedną przesyłką.

Wciąż zastanawiasz się nad wymiarami? Nasz przewodnik po druku twoich prac omawia dobór rozmiaru, a także wybór papieru i przygotowanie pliku.