Tak. Każdy wydruk na stronie zamówień ma rozmiar niestandardowy: wpisujesz szerokość i wysokość, w milimetrach lub calach, a my drukujemy i przycinamy dokładnie na ten wymiar. Nie ma gotowych rozmiarów do wyboru, więc wydruki A1, A0, kwadratowe i panoramiczne zamawia się tak samo, a za niestandardowy rozmiar nie ma dopłaty.
Jak wpisać rozmiar
- Prześlij obraz na order.creativehub.io i rozpocznij zamówienie wydruku.
- Wybierz papier. Od niego zależy największy rozmiar, jaki możesz wpisać.
- Na karcie Print Size (rozmiar wydruku) wpisz Width (szerokość) i Height (wysokość) w Millimeters (milimetrach) lub Inches (calach).
Karta otwiera się z natywnym rozmiarem wydruku twojego pliku (wymiary w pikselach podzielone przez rozdzielczość zapisaną w pliku), jeśli taki rozmiar da się zamówić, a w przeciwnym razie z dłuższym bokiem ustawionym na 300 mm. To tylko wartość początkowa: plik jest skalowany do rozmiaru, który wpiszesz.
Przy skalowaniu pliku znacznie powyżej natywnego rozmiaru wydruk testowy na pasku pokaże przed zamówieniem całego arkusza, jak wypadają szczegóły.
Formaty A wpisuje się jak każdy inny rozmiar:
|Format
|Wymiary
|A4
|210 × 297 mm
|A3
|297 × 420 mm
|A2
|420 × 594 mm
|A1
|594 × 841 mm (23.4 × 33.1 in)
Gdy rozmiar nie pasuje do twojego obrazu
Rozmiary zachowują proporcje twojego pliku. Wpisz jeden wymiar, a drugi zostanie wyliczony z kształtu obrazu, więc plik, który nie ma proporcji formatu A, nie trafi dokładnie w format A. Masz dwa wyjścia: przed przesłaniem przytnij plik do wybranych proporcji albo dodaj margines, tak aby obraz razem z marginesem dał potrzebny rozmiar arkusza. Zobacz Dlaczego mój wydruk został przycięty albo margines jest nierówny?, aby dowiedzieć się, jak działają obie opcje.
Najmniejsze i największe rozmiary
Najmniejszy wydruk to 90 mm na bok na każdym papierze, więc można zamawiać małe kwadraty, np. 100 × 100 mm. Największy zależy od papieru:
|Papier
|Krótszy bok, maksymalnie
|Dłuższy bok, maksymalnie
|C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss
|1270 mm (około 50 in)
|3810 mm (150 in)
|Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss
|1498 mm (59 in)
|4572 mm (180 in)
|Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured
|1092 mm (około 43 in)
|3048 mm (120 in)
Karta sprawdza wpisane wymiary pod kątem limitów wybranego papieru, zanim pozwoli przejść dalej. Jeśli rozmiar zostanie odrzucony, spróbuj szerszego papieru: wydruk zbyt szeroki dla C-type można wykonać jako giclée na Hahnemühle Photo Rag lub Epson Semi-Gloss. Rozmiaru szerszego niż najszerszy papier nie da się wydrukować w jednym kawałku. Więcej o szerokościach papierów znajdziesz w artykule Maksymalne rozmiary wydruków C-Type i Giclée.
Do czego odnosi się wpisany rozmiar
Jeśli dodajesz margines, opcja Set the size of (ustaw rozmiar) decyduje, co oznaczają twoja szerokość i wysokość:
- My image (mój obraz, ustawienie domyślne): obraz drukuje się dokładnie we wpisanym rozmiarze, a margines jest dodawany dookoła, więc arkusz jest większy.
- Final paper (gotowy arkusz): arkusz ma wpisany rozmiar, a margines mieści się w nim, więc wydrukowany obraz jest mniejszy.
Zamawiany rozmiar zawsze dotyczy całego pliku. Jeśli margines, podpis lub pasek kontrolny koloru są wbudowane w plik, uwzględnij je we wpisywanych wymiarach. Pasek kontrolny koloru drukujemy tylko wtedy, gdy jest już częścią pliku; sami go nie dodajemy.
Jak wyceniane są rozmiary niestandardowe
Rozmiar niestandardowy jest wyceniany automatycznie według najmniejszego standardowego przedziału rozmiarów, w którym się mieści, a bardzo małe rozmiary według najmniejszego przedziału. Rozmiary niestandardowe nie są wymienione osobno w cenniku, więc dokładną cenę zobaczysz w koszyku. Dodanie do koszyka do niczego nie zobowiązuje.
Limity dla wydruków oprawionych i podklejonych
- Oprawa: ramy na wymiar można kupić online do 1270 mm (50 in) na krótszym boku i 1905 mm (75 in) na dłuższym. To zewnętrzny wymiar ramy, łącznie z ewentualnym passe-partout; rama typu floating dodaje 62 mm do każdego wymiaru. Większą ramę nadal możesz skonfigurować, ale zamiast ceny pojawi się Get a quote (poproś o wycenę), a ramę wycenia nasz zespół i wykonuje ją na zamówienie.
- Podklejanie: można wybrać online do 2440 mm (96 in) na najdłuższym boku.
- Prace ponadwymiarowe: podklejoną pracę powyżej 1905 mm na dłuższym boku lub 1270 mm na krótszym można zamówić, ale przy finalizacji zamówienia pojawia się komunikat Oversized order (zamówienie ponadwymiarowe) i można wybrać tylko odbiór osobisty w pracowni. Przycisk Get a delivery quote (poproś o wycenę dostawy) wysyła pełną specyfikację e-mailem do naszego działu obsługi klienta, z kopią do ciebie, a zespół odpowiada z ceną dostawy.
Tryptyki i prace wieloczęściowe
Tryptyk zamawia się jako trzy osobne wydruki. Najpierw ustal odstęp między panelami na ścianie, podziel obraz na osobne pliki dla każdego panelu z uwzględnieniem tego odstępu, a potem zamów każdy plik jako osobny wydruk. Włóż wszystkie panele do jednego koszyka: są produkowane razem i wysyłane jedną przesyłką.
Wciąż zastanawiasz się nad wymiarami? Nasz przewodnik po druku twoich prac omawia dobór rozmiaru, a także wybór papieru i przygotowanie pliku.