Oferujemy dwa papiery C-type: Fuji Matt i Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex i Kodak Endura Metallic zostały wycofane i nie wrócą do oferty. Najbliższe im aktualne papiery to Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl i Canson Baryta, zależnie od tego, co podobało ci się w oryginale.

Nasze aktualne papiery C-type

Fuji Matt (231gsm): półmatowy papier fotograficzny z delikatnym połyskiem i drobną, groszkowaną fakturą. To nasz najpopularniejszy papier C-type, dobrze sprawdza się w bezpośrednim oświetleniu i ma nieco łagodniejsze czernie niż Fuji Gloss.

półmatowy papier fotograficzny z delikatnym połyskiem i drobną, groszkowaną fakturą. To nasz najpopularniejszy papier C-type, dobrze sprawdza się w bezpośrednim oświetleniu i ma nieco łagodniejsze czernie niż Fuji Gloss. Fuji Gloss (246gsm): błyszczący papier o wyrazistych, nasyconych kolorach, z najgłębszymi czerniami i najmocniejszym kontrastem z tych dwóch. Dobrze nadaje się do podklejania.

Oba to papiery Fuji Crystal Archive. Aby zamówić, prześlij plik na order.creativehub.io, wybierz C-type jako rodzaj wydruku, a potem Fuji Matt lub Fuji Gloss. Więcej na stronie druk C-type.

Papiery, które zostały wycofane

Fuji Pearl i Fuji Flex (C-type) wycofano we wrześniu 2025 roku.

(C-type) wycofano we wrześniu 2025 roku. Kodak Endura Metallic wycofano już jakiś czas temu.

Te zmiany są trwałe. Żaden z aktualnych papierów C-type nie daje efektu metalicznego ani perłowego i nie oferujemy bezpośredniego metalicznego zamiennika.

Najbliższe zamienniki

Aktualny papier Dlaczego warto go wybrać Fuji Gloss (C-type) Najbliższy pod względem głębi i nasycenia kolorów. Nie odtworzy perłowego ani metalicznego połysku. Hahnemühle Pearl (giclée, 285gsm) Perłowe wykończenie z drobną fakturą skórki pomarańczy; powierzchnia najbliższa Fuji Pearl. Canson Baryta (giclée, 310gsm) Warto rozważyć dla prac drukowanych wcześniej na Fuji Flex: najmocniejsze czernie i biele w naszej ofercie, z lekko błyszczącym wykończeniem. Fuji Matt (C-type) Jeśli teraz wolisz powierzchnię bez odblasków.

Pasek testowy z twojego własnego obrazu na każdym z rozważanych papierów to pewny sposób na dokonanie wyboru. Jeśli zamówisz paski na Canson Baryta i Fuji Gloss, Baryta to ten grubszy, cięższy arkusz.

Dopasowanie do istniejącej serii

Aby kontynuować serię drukowaną na Fuji Flex, najpierw wydrukuj jeden obraz na Fuji Gloss i porównaj go bezpośrednio z istniejącym wydrukiem na Flex, zanim wydrukujesz ponownie całą serię.

Obecne papiery można też porównać w dłoni przed wyborem, zamawiając wzornik papierów do fotografii.

Jeśli nie masz pewności, jakiego papieru użyto we wcześniejszym zamówieniu, wyślij nam dane pierwotnego zamówienia przez stronę kontaktową, a sprawdzimy to i wskażemy najbliższą aktualną opcję. Zamówienia złożone przed 29 czerwca 2026 roku nie są widoczne na twoim koncie, ale nadal mamy ich dane.

Inne papiery, których nie mamy, i ich najbliższe odpowiedniki

Papier, którego możesz szukać Najbliższy papier w naszej ofercie Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310gsm, lekki połysk) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm, papiery o fakturze młotkowanej (hammer) lub w odcieniu kości słoniowej (ivory) Canson Baryta 310gsm, jedyny papier barytowy w naszej ofercie. Do czarno-białych prac wystawowych matową alternatywą jest Hahnemühle Photo Rag 308gsm. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330gsm Hahnemühle Pearl lub Hahnemühle Photo Rag „FineArt Pearl” Hahnemühle Pearl (285gsm)

Jeśli papier nie należy do naszej dziewiątki, nie oferujemy go i nie możemy drukować na papierze dostarczonym przez ciebie.

Gdy druk C-type się opóźnia

Wydruki C-type są zwykle gotowe w ciągu dwóch dni roboczych. Od czasu do czasu drukarka C-type jest wyłączona z użytku, gdy pracuje przy niej nasz technik. Wtedy zamówienia C-type mogą się opóźnić, a na początku możemy nie wiedzieć, kiedy druk ruszy ponownie.

Skontaktuj się z nami, podając numer zamówienia. Powiemy ci, co wiemy, i damy znać, gdy tylko będzie potwierdzony termin.

Jeśli potrzebujesz wydruku szybko, zapytaj o zmianę na giclée. Epson Semi-Gloss to papier giclée najbliższy wyglądem wydrukowi C-type.

Fuji Matt i Fuji Gloss porównujemy obok siebie na naszej stronie o druku C-type, gdzie znajdziesz też wzornik papierów, jeśli chcesz wziąć je do ręki.