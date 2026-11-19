Oferujemy dwa papiery C-type: Fuji Matt i Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex i Kodak Endura Metallic zostały wycofane i nie wrócą do oferty. Najbliższe im aktualne papiery to Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl i Canson Baryta, zależnie od tego, co podobało ci się w oryginale.
Nasze aktualne papiery C-type
- Fuji Matt (231gsm): półmatowy papier fotograficzny z delikatnym połyskiem i drobną, groszkowaną fakturą. To nasz najpopularniejszy papier C-type, dobrze sprawdza się w bezpośrednim oświetleniu i ma nieco łagodniejsze czernie niż Fuji Gloss.
- Fuji Gloss (246gsm): błyszczący papier o wyrazistych, nasyconych kolorach, z najgłębszymi czerniami i najmocniejszym kontrastem z tych dwóch. Dobrze nadaje się do podklejania.
Oba to papiery Fuji Crystal Archive. Aby zamówić, prześlij plik na order.creativehub.io, wybierz C-type jako rodzaj wydruku, a potem Fuji Matt lub Fuji Gloss. Więcej na stronie druk C-type.
Papiery, które zostały wycofane
- Fuji Pearl i Fuji Flex (C-type) wycofano we wrześniu 2025 roku.
- Kodak Endura Metallic wycofano już jakiś czas temu.
Te zmiany są trwałe. Żaden z aktualnych papierów C-type nie daje efektu metalicznego ani perłowego i nie oferujemy bezpośredniego metalicznego zamiennika.
Najbliższe zamienniki
|Aktualny papier
|Dlaczego warto go wybrać
|Fuji Gloss (C-type)
|Najbliższy pod względem głębi i nasycenia kolorów. Nie odtworzy perłowego ani metalicznego połysku.
|Hahnemühle Pearl (giclée, 285gsm)
|Perłowe wykończenie z drobną fakturą skórki pomarańczy; powierzchnia najbliższa Fuji Pearl.
|Canson Baryta (giclée, 310gsm)
|Warto rozważyć dla prac drukowanych wcześniej na Fuji Flex: najmocniejsze czernie i biele w naszej ofercie, z lekko błyszczącym wykończeniem.
|Fuji Matt (C-type)
|Jeśli teraz wolisz powierzchnię bez odblasków.
Pasek testowy z twojego własnego obrazu na każdym z rozważanych papierów to pewny sposób na dokonanie wyboru. Jeśli zamówisz paski na Canson Baryta i Fuji Gloss, Baryta to ten grubszy, cięższy arkusz.
Dopasowanie do istniejącej serii
Aby kontynuować serię drukowaną na Fuji Flex, najpierw wydrukuj jeden obraz na Fuji Gloss i porównaj go bezpośrednio z istniejącym wydrukiem na Flex, zanim wydrukujesz ponownie całą serię.
Obecne papiery można też porównać w dłoni przed wyborem, zamawiając wzornik papierów do fotografii.
Jeśli nie masz pewności, jakiego papieru użyto we wcześniejszym zamówieniu, wyślij nam dane pierwotnego zamówienia przez stronę kontaktową, a sprawdzimy to i wskażemy najbliższą aktualną opcję. Zamówienia złożone przed 29 czerwca 2026 roku nie są widoczne na twoim koncie, ale nadal mamy ich dane.
Inne papiery, których nie mamy, i ich najbliższe odpowiedniki
|Papier, którego możesz szukać
|Najbliższy papier w naszej ofercie
|Hahnemühle Glossy FineArt Baryta
|Canson Baryta (310gsm, lekki połysk)
|Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm, papiery o fakturze młotkowanej (hammer) lub w odcieniu kości słoniowej (ivory)
|Canson Baryta 310gsm, jedyny papier barytowy w naszej ofercie. Do czarno-białych prac wystawowych matową alternatywą jest Hahnemühle Photo Rag 308gsm.
|Epson Semi Matte Pro
|Epson Semi-Gloss
|Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330gsm
|Hahnemühle Pearl lub Hahnemühle Photo Rag
|„FineArt Pearl”
|Hahnemühle Pearl (285gsm)
Jeśli papier nie należy do naszej dziewiątki, nie oferujemy go i nie możemy drukować na papierze dostarczonym przez ciebie.
Gdy druk C-type się opóźnia
Wydruki C-type są zwykle gotowe w ciągu dwóch dni roboczych. Od czasu do czasu drukarka C-type jest wyłączona z użytku, gdy pracuje przy niej nasz technik. Wtedy zamówienia C-type mogą się opóźnić, a na początku możemy nie wiedzieć, kiedy druk ruszy ponownie.
- Skontaktuj się z nami, podając numer zamówienia. Powiemy ci, co wiemy, i damy znać, gdy tylko będzie potwierdzony termin.
- Jeśli potrzebujesz wydruku szybko, zapytaj o zmianę na giclée. Epson Semi-Gloss to papier giclée najbliższy wyglądem wydrukowi C-type.
Fuji Matt i Fuji Gloss porównujemy obok siebie na naszej stronie o druku C-type, gdzie znajdziesz też wzornik papierów, jeśli chcesz wziąć je do ręki.