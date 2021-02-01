Jak warunki atmosferyczne wpływają na podklejony wydruk

Wpływ ekspozycji na światło, temperatury i wilgoci na podklejone wydruki.

Papier jest wrażliwy na otoczenie i mogą na niego wpływać zmiany temperatury, wilgoć, wilgotność i ekspozycja na światło.

Unikaj bezpośredniego światła słonecznego

Chroń wydruki podklejone na podłożu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapewnić im trwałość.

Unikaj wysokiej wilgotności

Należy unikać miejsc o wysokiej wilgotności, ponieważ zwiększa ona zużycie papieru i użytych do oprawy materiałów, co może prowadzić do uszkodzenia pracy przez pleśń i szkodniki.

Wahania wilgotności powodują napięcie na całej powierzchni dzieła sztuki i jego podłoża, powodując falowanie powierzchni.

Unikaj wilgotnych ścian

Zalecamy, aby nie wieszać wydruków bezpośrednio na wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany, na którą wpływa wilgoć, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że wewnątrz ramy zgromadzi się pleśń.

Żółknięcie wydruku?

Jeżeli zauważysz, że Twój wydruk żółknie, pamiętaj, że jest to związane ze sposobem przechowywania pracy oraz panującymi tam warunkami atmosferycznymi.

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