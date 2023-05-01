Podklejanie wydruków na sucho – wprowadzenie

Wprowadzenie do archiwalnych i niearchiwalnych opcji podklejania na sucho dostępnych w theprintspace.

Czym jest podklejanie na sucho?

Podklejanie na sucho to proces, w którym wydruk jest trwale łączony z podłożem za pomocą archiwalnego kleju. To idealny sposób na prezentację prac na najwyższym poziomie.



Podklejanie fotografii i wydruków fine art chroni pracę i eksponuje ją w czysty, minimalistyczny sposób. Świetnie sprawdza się na wystawach, bo pozwala widzom skupić się wyłącznie na dziele.

Poradnik wideo: krótki przegląd naszych opcji podklejania

Archiwalne podklejanie na sucho

Archiwalne podklejanie na sucho oznacza, że gotowa, podklejona praca zachowa trwałość i nie ulegnie degradacji przez bardzo długi czas.

Pamiętaj jednak, że podklejanie na sucho jest procesem nieodwracalnym – pracy nie da się później oddzielić od podłoża. Z tego powodu nie polecamy go w przypadku unikatowych oryginałów ani bardzo cennych odbitek.

Profesjonalne opcje podklejania, czyli akryl (Acrylic Reverse), aluminium i Dibond, są w pełni archiwalne i zapewniają twoim wydrukom stabilność przez długie lata.

Niearchiwalne podklejanie na sucho

Tańsze, niearchiwalne opcje podklejania – karton ekspozycyjny (Display Card), Foamex PVC, pianka (Foamboard) i MDF – zawierają zanieczyszczenia, w tym kwasy, które w dłuższej perspektywie powodują degradację wydruku. Dlatego nie są uznawane za archiwalne formy podklejania.

Poniższa tabela zawiera przegląd materiałów podłoża i ich właściwości technicznych.

Pamiętaj, że czas realizacji podklejania wynosi 5 dni roboczych, z wyjątkiem opcji Acrylic Reverse, która wymaga 10 dni roboczych.

Przegląd materiałów podłoża i ich właściwości technicznych

Wskazówka: papier, który polecamy do podklejania na sucho

Jeśli wybierasz papier do podklejania na sucho, zdecydowanie polecamy jeden z naszych papierów C-type – zapewniają profesjonalne wykończenie i czystą krawędź.

Trwała warstwa emulsji sprawia, że odbitka C-type jest bardzo odporna. Dla porównania, nasze papiery giclée są delikatniejsze, zwłaszcza niepowlekane papiery w 100% bawełniane.

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