Systemy mocowania dedykowane podklejonym wydrukom

Szczegółowy przewodnik na temat zawieszek i systemów mocowań dostępnych dla wydruków osadzonych podłożu.

Oferujemy szeroki wybór opcji mocowania:

Velcro

Idealny do stosowania na lżejszych podłożach, takich jak karta do ekspozycji, płyta piankowa i Foamex.



Taśma Velcro składa się z 2 części, haczyków (szorstka powierzchnia) i pętli (miękka powierzchnia).



Najlepiej jest umieścić stronę z szorstką powierzchnią z tyłu oprawionej pracy, ponieważ jest to znacznie łatwiejsze podczas wieszania pracy.



Nie zaleca się stosowania rzepów Velcro na ceglanych ścianach. Odpowiednią powierzchnią są gładkie, pomalowane ściany. Może się zdarzyć, że rzep, który zostanie zdjęty ze ściany, zerwie trochę farby. Będzie to zależało od powierzchni ściany i farby, dlatego przed powieszeniem prac, zalecamy najpierw przetestować ścianę za pomocą niewielkiej ilości rzepa.



Przy mocowaniu rzepa z tyłu wydruku, zalecamy przeciągnięcie rzepu na całym obwodzie oprawy w odległości 10-15 mm od krawędzi. W przypadku elementów o wymiarach 24″ x 20″ (50 x 60 cm) i większych zaleca się umieszczenie dodatkowego paska z rzepem pośrodku, aby zapobiec zginaniu się konstrukcji w kierunku ściany.



Chcesz kupić Velcro? W theprintspace sprzedajemy Velcro oddzielnie za £3,30 + VAT za metr lub w 25-metrowej rolce za £40 + VAT.

Podzielone listwy

2 listwy mocowane są z tyłu wydruku zamontowanego na wybranym przez Ciebie podłożu. Listwy górne służą do zawieszenia elementu na ścianie, a listwy dolne działają jak przekładka, utrzymując dolną część z dala od ściany, w tej samej odległości co listwa górna. Praca unosi się ok. 10 mm od ściany.



Trzecia listwa jest dostarczana luzem, zwykle przyklejona do tylnej części uchwytu, który należy przykręcić do ściany.



Po przymocowaniu i wypoziomowaniu listew, całość idealnie się ze sobą połączy.



Podzielone listwy świetnie nadają się na podłoże z dibondu lub aluminium, przy minimalnym rozmiarze wydruku 10″ x 8″ (25.4 x 20.32 cm).

Aluminiowa rama spodnia

Metalowa rama mocowana jest z tyłu wydruku. Odsunie pracę od ściany nieco bardziej niż podzielone listwy – około 20 mm od ściany.



Do aluminiowej ramy spodniej dołączana jest luźna listwa, ​​którą należy przykręcić do ściany, aby pełniła funkcję mocowania.



Po przymocowaniu i wypoziomowaniu dołączonej listwy do ściany górna wnęka wewnętrzna ramy aluminiowej wsunie się w listwę.



Aluminiowa rama spodnia może być przytwierdzona do dibondu, aluminium oraz Acrylic Reverse przy minimalnym wymiarze wydruku 10″ x 8″ (25.4 x 20.32 cm).

Systemy mocowania dla płyt MDF

Oferujemy 4 różne rodzaje mocowań MDF:

Zawieszki „D” ze sznurkiem:

Taki system mocowania może z powodzeniem być powieszony na ścianie przy pomocy haków, śrub lub wkrętów.



Metoda ta zalecana jest dla prac nie większych niż 20″ x 16″ (50,8 x 40,64 cm).

Otwór w kształcie dziurki od klucza:

Tego typu mocowanie umieszczane jest pośrodku tylnej części płyty MDF, w jego górnej części.



Mocowanie tego typu można powiesić na gwoździu lub śrubie tak, aby praca przylegała do ściany.



Metoda ta zalecana jest dla prac nie większych niż 30″ x 20″ (76,2 x 50,8 cm).

Podłużne zawieszki:

Mocowanie to znajduje się pośrodku górnej części pracy i umożliwia zawieszenie wydruku na gwoździu.



Dzięki tej metodzie, górna część wydruku będzie nieco odchylona od ściany.



Metoda ta zalecana jest dla prac nie większych niż 30″ x 20″ (76,2 x 50,8 cm).

Lustrzane płytki:

2 lustrzane płytki mocowane są z tyłu płyty MDF, po 1 z każdej strony w około ⅓ wysokości od góry wydruku.



Aby przymocować płytki do ściany, wypoziomuj i przytrzymaj w miejscu wydruk, a następnie zaznacz ołówkiem na ścianie odpowiednie miejsce. W przypadku większych wydruków zadanie to może wymagać pracy 2 osób.



W miejscu zaznaczonych śladów wywierć otwory i umieść kołki rozporowe. Następnie przytrzymaj wydruk przy ścianie i przykręć od przodu płytki, mocując pracę do ściany.



Metoda ta zalecana jest dla prac nie większych niż 40″ x 50″ (101,6 x 127 cm).



Płytki lustrzane zapewniają najbezpieczniejszą opcję zawieszenia, ponieważ do jej usunięcia ze ściany potrzebny jest śrubokręt.

Prosimy pamiętać, że nie dostarczamy kołków rozporowych i śrub.

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