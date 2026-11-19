Wydruk zwykle wygląda ciemniej niż obraz na ekranie, ponieważ ekran jest podświetlany od tyłu, a papier tylko odbija światło, które na niego pada, i ponieważ większość ekranów jest ustawiona znacznie jaśniej niż pomieszczenie, w którym ogląda się wydruk. Zmniejsz jasność monitora i skalibruj go, zrób próbę ekranową obrazu z profilem swojego papieru i oceniaj wydruk przy dobrym świetle. Drukujemy twój plik dokładnie w takiej postaci, w jakiej go dostarczasz, więc plik przyciemniony po to, by dobrze wyglądał na jasnym ekranie, zostanie wydrukowany ciemno.

Dlaczego wydruk wygląda ciemniej niż ekran

Przyczyna Co widzisz Co zrobić Ekran ustawiony zbyt jasno Cały wydruk wygląda ciemniej i bardziej płasko niż na ekranie, a szczegóły w cieniach, które tam były widoczne, zlały się Zmniejsz jasność do zmierzonej wartości i skalibruj ekran Ekran nieskalibrowany Wydruki wyglądają ciemniej i często mają inny kolor Skalibruj ekran urządzeniem pomiarowym do punktu bieli D65 Kolory poza gamutem papieru Nasycone kolory i głębokie cienie wyglądają na papierze gęściej, chociaż plik się nie zmienił Zrób próbę ekranową z profilem papieru i popraw plik Powierzchnia papieru Papiery matowe pokazują mniejszy kontrast niż błyszczące Zrób próbę ekranową, zanim wybierzesz papier Słabe światło podczas oglądania Wydruk wygląda dobrze przy oknie, a wieczorem matowo Oceniaj wydruki przy świetle dziennym lub jasnym, neutralnym świetle

Jak jasny powinien być ekran

Nowy monitor lub laptop jest zwykle ustawiony prawie na pełną jasność. Gdy na nim pracujesz, obraz wydaje się jaśniejszy, niż jest, więc go przyciemniasz, i właśnie ten ciemniejszy plik trafia do druku. Do pracy pod druk ustaw punkt bieli na D65 (około 6500 K), gammę na 2,2 i luminancję na około 80 cd/m², a w jaśniejszym pomieszczeniu do 100 cd/m². Zrób to kalibratorem, aby wartość była zmierzona i powtarzalna. Kolejne kroki opisuje nasz poradnik kalibracji monitora.

Na wyświetlaczu Apple XDR wybierz ustawienie Photography (P3-D65), a nie ustawienie 1600 nitów, a potem obniż luminancję do wartości podanej wyżej: 160 nitów tego ustawienia to wciąż za dużo do pracy pod druk. Pracuj przy stałym, raczej przygaszonym, neutralnym oświetleniu, bez odblasków na ekranie.

Jak poprawić zbyt ciemne wydruki

Skalibruj ekran do wartości podanych wyżej. Zrób próbę ekranową z profilem papieru, który zamawiasz. Profile wszystkich papierów możesz pobrać bezpłatnie. Zacznij od metody renderowania Percepcyjna, porównaj ją z metodą Względna kolorymetryczna i zostaw tę, która wygląda lepiej, z włączoną Kompensacją punktu czerni. Kolejne kroki opisuje nasz poradnik próby ekranowej w Adobe Photoshop. Jeśli próba ekranowa wygląda ciężko, lekko rozjaśnij cienie i tony średnie i sprawdź, czy światła zachowują szczegóły. Jak to zrobić, pokazuje nasz przewodnik po korekcji kolorów. Przed dużym wydrukiem zamów pasek testowy przechodzący przez najciemniejszą część obrazu. Zobacz, jak przygotować pasek testowy. Oglądaj gotowy wydruk przy świetle dziennym lub jasnym, neutralnym świetle, a nie pod słabą lub ciepłą lampą.

Co robimy z twoim plikiem

Nic. Nie rozjaśniamy plików, nie wyostrzamy ich, nie retuszujemy i nie korygujemy kolorów. Nasze drukarki są kalibrowane codziennie, a każdy papier ma własny profil, więc ten sam plik na tym samym papierze daje ten sam wynik w każdym zamówieniu. Dzięki temu masz kontrolę, a to oznacza, że ciemny wydruk poprawia się w pliku. Więcej w artykule Jakich drukarek i tuszów używacie?

Jeśli różni się także kolor

Przesunięcie koloru ma zwykle tę samą przyczynę: nieskalibrowany ekran albo plik w nieoczekiwanej przestrzeni barw. Dostarcz plik w Adobe RGB (1998) albo przekonwertowany do profilu twojego papieru, a potem zrób próbę ekranową. W przypadku zdjęć czarno-białych nasz przewodnik po druku czarno-białym pokazuje, jak uniknąć dominanty barwnej.

Jeśli wydruk nadal nie zgadza się z plikiem

Jeśli ekran jest skalibrowany, próba ekranowa zrobiona, a wydruk nadal nie zgadza się z twoim plikiem, skontaktuj się z nami, podając numer zamówienia, zdjęcia wydruku zrobione przy świetle dziennym i informację, czy próba ekranowa była zrobiona z profilem tego papieru. Zgodnie z naszą gwarancją zamówienia zamówienie, które nie zgadza się z twoim plikiem według naszych standardów zarządzania kolorem, wymieniamy albo zwracamy za nie pieniądze.

Kalibrację, próbę ekranową i resztę przygotowań zbiera nasz przewodnik po przygotowaniu pliku do druku, od ekranu do gotowego wydruku.