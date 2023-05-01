Jaka jest polityka gwarancji zamówienia w theprintspace?

Dowiedz się o naszym zaangażowaniu na rzecz klientów creativehub z powodu naszej gwarancji satysfakcji.

Dowiedz się, co myślą o naszych usługach inni

Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy naszym klientom wydruki fotograficzne i artystyczne, archiwalne oprawy i wykonane na zamówienie produkty do ram o najwyższej jakości i rzemiośle.

Nasz profesjonalny zespół specjalistów sprawia, że ​​nasi klienci są uśmiechnięci i zadowoleni. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić porady i wskazówki potrzebne do sprostania kreatywnych wymagań naszych klientów, związanych z drukowaniem i oprawianiem. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenach na Trustpilot: 4,9 na 5 na podstawie ponad 7500 opinii klientów theprintspace.

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Wsparcie, które Ci oferujemy

Na naszych platformach oferujemy szczegółowe informacje na temat wszystkich naszych produktów i usług. Udostępniamy także skalibrowane profile drukarek do pobrania, których użycie zapewnia zgodność ustawień kolorów na ekranie z wydrukowaną pracą artystyczną.



Oferujemy samouczki wideo i dokładną listę FAQ.



Nasz zespół obsługi klienta, który obsługuje 7 języków, jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 (czasu polskiego), aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszymi produktami i usługami.

Nasza gwarancja

Dostarczamy jak najwięcej informacji na temat naszych produktów i usług, aby pomóc w podejmowaniu decyzji i zapewnić satysfakcję z uzyskanych rezultatów. Nasza polityka gwarancji satysfakcji określa, że jeśli nie jesteś zadowolony/-a z naszych produktów lub usług, a zastosowałeś/-aś się do udostępnionych przez nas informacji i porad, zawsze zapewnimy rozwiązanie problemu, od wymiany produktu na nasz koszt do pełnego zwrotu kosztów Twojego zamówienia.

Nasza polityka gwarantuje, że dostarczymy klientowi rozwiązanie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do skorzystania z ustawowych praw konsumenta jeśli uznamy, że niniejsza polityka dobrej woli i zaufania została nadużyta.