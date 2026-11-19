Wydruki giclée powstają na drukarkach Epson SureColor P9000 z tuszami pigmentowymi Epson UltraChrome HDX, a wydruki C-type na drukarkach Chromira, na papierze fotograficznym Fuji Matt i Fuji Gloss. Codziennie kalibrujemy maszyny i drukujemy twój plik dokładnie w takiej postaci, w jakiej go dostarczasz, więc ten sam plik na tym samym papierze daje ten sam rezultat w kolejnych zamówieniach, w każdym rozmiarze.

Drukarki i tusze

Giclée: drukarki Epson SureColor P9000 z tuszami Epson UltraChrome HDX, czyli zestawem archiwalnych tuszów pigmentowych o szerokim gamucie. Więcej na stronie druk giclée.

drukarki Epson SureColor P9000 z tuszami Epson UltraChrome HDX, czyli zestawem archiwalnych tuszów pigmentowych o szerokim gamucie. Więcej na stronie druk giclée. C-type: drukarki Chromira, papier Fuji Matt i Fuji Gloss. C-type to proces fotograficzny: papier jest naświetlany i wywoływany chemicznie, więc nie ma tu tuszu. Więcej na stronie druk C-type.

Porównanie obu technik znajdziesz w artykule różnica między wydrukami C-type a giclée.

Wykonane w naszych własnych pracowniach

Mamy pracownie w Londynie, Düsseldorfie i Nowym Jorku. Wszystkie trzy są nasze i nie zlecamy druku innym laboratoriom.

Zamówienia z UE wykonujemy w Düsseldorfie.

Zobacz, gdzie powstają zamówienia wydruków i skąd są wysyłane.

Jak dbamy o powtarzalność kolorów

Maszyny są kalibrowane codziennie.

Każdy papier ma własny profil druku, przygotowany przez nas. Możesz pobrać profile do soft proofingu.

Twój plik jest drukowany w dostarczonej postaci. Nie kadrujemy go, nie wyostrzamy, nie retuszujemy ani nie korygujemy kolorów i nie stosujemy żadnych automatycznych ulepszeń.

Wszystko powstaje w naszych własnych pracowniach i dzięki temu kolor pozostaje spójny niezależnie od tego, gdzie drukowane jest zamówienie.

Dlaczego dwa wydruki mimo to mogą się różnić

Papier. Każdy papier ma własny odcień podłoża i własną powierzchnię. Ten sam plik wygląda inaczej na matowym papierze bawełnianym, a inaczej na błyszczącym.

Każdy papier ma własny odcień podłoża i własną powierzchnię. Ten sam plik wygląda inaczej na matowym papierze bawełnianym, a inaczej na błyszczącym. Proces. Giclée i C-type to różne procesy i nie będą do siebie dokładnie pasować.

Giclée i C-type to różne procesy i nie będą do siebie dokładnie pasować. Rozmiar i warunki oglądania. Duży wydruk może wyglądać nieco inaczej niż mały po prostu dlatego, że oglądasz go z większej odległości i w innym świetle.

Jeśli zależy ci na zgodności kolorów w całym komplecie, zamów cały komplet na jednym papierze, w jednym zamówieniu.

Gdy dodruk wygląda inaczej niż pierwszy wydruk

Najczęstszą przyczyną jest zmiana profilu kolorów lub przestrzeni barwnej pliku między dwoma zamówieniami. Sprawdź po kolei:

Plik. Czy użyto dokładnie tego samego pliku, z tym samym osadzonym profilem kolorów? Plik wyeksportowany ponownie, edytowany albo zapisany w innej przestrzeni barwnej może wydrukować się inaczej. Papier. Czy to ten sam papier? Niektórych starszych papierów, np. Fuji Pearl i Fuji Flex, nie ma już w ofercie, więc ponowne zamówienie może być na najbliższym aktualnym papierze. Zobacz zamienniki wycofanych papierów. Proces. Giclée i C-type z tego samego pliku nie będą identyczne. Światło. Porównaj oba wydruki obok siebie w świetle dziennym. Starszy wydruk mógł też nieznacznie się zmienić, jeśli był eksponowany w jasnym świetle.

Jeśli nie masz pewności, jakiego papieru użyto w pierwszym zamówieniu, wyślij nam dane pierwotnego zamówienia, a sprawdzimy. Jeśli oba wydruki nadal się różnią, wyślij ich zdjęcie obok siebie wraz z numerami obu zamówień przez stronę kontaktową. Sprawdzimy zamówienia i pliki, a jeśli dodruk nie odpowiada wiernie twojemu plikowi, wymienimy go bezpłatnie.

Papiery, na których drukują te drukarki giclée, wymieniamy wraz z tabelą porównawczą na stronie naszej usługi druku giclée.