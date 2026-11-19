Plik jest odrzucany przy przesyłaniu z jednego z trzech powodów: nie jest to JPEG, PNG ani TIFF, ma mniej niż 2 megapiksele albo przekracza 2 GB lub 2000 megapikseli. Rozmiar wydruku jest odrzucany, gdy wykracza poza to, co da się wydrukować na wybranym papierze. Sama niska rozdzielczość powoduje ostrzeżenie, a nie blokadę.
Szybka ściąga
|Co widzisz
|Dlaczego
|Co zrobić
|Plik jest odrzucany jako zdjęcie HEIC/HEIF, PDF lub inny format
|Przyjmujemy tylko JPEG, PNG i TIFF
|Wyeksportuj plik JPEG lub TIFF i prześlij właśnie ten
|Plik jest odrzucany jako zbyt mały
|Obraz ma mniej niż 2 megapiksele
|Znajdź oryginalny plik w pełnym rozmiarze
|Plik jest odrzucany jako zbyt duży
|Przekracza 2 GB lub 2000 megapikseli
|Spłaszcz go i zapisz jako 8-bitowy TIFF lub JPEG w maksymalnej jakości
|"The print size is too large for this file" (rozmiar wydruku jest zbyt duży dla tego pliku)
|Rozmiar przekracza ograniczenia papieru albo to, na co pozwala plik
|Zmniejsz rozmiar, wybierz szerszy papier albo wyeksportuj plik ponownie w pełnej rozdzielczości
|Bursztynowe ostrzeżenie Low DPI (niska rozdzielczość)
|Plik ma mniej niż 200 dpi przy podanym rozmiarze
|Nadal możesz złożyć zamówienie; rozważ mniejszy rozmiar
Format nie jest przyjmowany
Drukujemy z plików JPEG, PNG i TIFF. Pliki PDF, PSD, HEIC, WebP, GIF, SVG i AVIF są odrzucane, więc najpierw wyeksportuj je do JPEG lub TIFF. HEIC to format, w którym często zapisuje zdjęcia aparat iPhone'a lub iPada: jeśli komunikat mówi, że twój plik to "a HEIC/HEIF photo (iPhone format)", wyeksportuj go jako JPEG, PNG lub TIFF. Zalecane ustawienia znajdziesz w artykule Jak przygotować plik do przesłania do druku.
Plik jest zbyt mały
Nie ma minimalnego rozmiaru pliku w megabajtach. Jedyny dolny limit dotyczy pikseli: obraz poniżej 2 megapikseli (na przykład 1600 × 1200 px) jest odrzucany, bo nie da się z niego zrobić wydruku o akceptowalnej jakości. Zrzuty ekranu, obrazy zapisane ze strony internetowej lub z mediów społecznościowych oraz zdjęcia przesłane e-mailem albo przez komunikator zostały zwykle zmniejszone i skompresowane. Wróć do oryginalnego pliku z aparatu, skanu lub projektu.
Plik jest zbyt duży
Górne limity to 2 GB na plik i 2000 megapikseli. Plików do druku, które mieszczą się w tych limitach, nie musisz kompresować ani zmniejszać; duże pliki fine art zostaw w pełnej rozdzielczości. Jeśli plik przekracza limit, spłaszcz go i zapisz jako 8-bitowy TIFF lub JPEG w maksymalnej jakości.
"The print size is too large for this file"
Sprawdź dwie rzeczy:
- Ograniczenia papieru. Drukujemy z roli, a każdy papier ma maksymalną szerokość zadruku. Wydruku szerszego niż rola nie da się wykonać na tym papierze, niezależnie od rozdzielczości pliku. Zmniejsz wymiary albo wybierz papier o szerszej roli: zobacz Maksymalne rozmiary wydruków C-Type i Giclée oraz Czy mogę zamówić wydruk w niestandardowym rozmiarze?
- Wymiary pliku w pikselach. Jeśli rozmiar mieści się w ograniczeniach papieru, a mimo to nie możesz przejść dalej, wyeksportuj pracę ponownie w największej rozdzielczości, jaką masz, i prześlij ją jeszcze raz.
Ostrzeżenie Low DPI
W kroku wyboru rozmiaru widać wartość DPI at this size (DPI przy tym rozmiarze). Poniżej 200 dpi zmienia ona kolor na bursztynowy i pojawia się trójkąt ostrzegawczy Low DPI. Nie blokuje to zamówienia: zalecamy 300 ppi przy rozmiarze wydruku, a poniżej około 200 ppi wydruki zaczynają wyglądać nieostro. Duże wydruki ogląda się z większej odległości, więc wybaczają więcej. Żeby sprawdzić, na co pozwala twój plik, skorzystaj z przewodnika po rozmiarach wydruku albo poproś nas o sprawdzenie pliku.
Kiedy nie masz pewności, jak wydrukuje się plik o niższej rozdzielczości, niedrogim sprawdzianem jest pasek testowy wydruku.
Co konwertujemy za ciebie
Te pliki są przyjmowane i konwertowane automatycznie, więc nie są powodem odrzucenia:
- PNG: drukowany z pliku JPEG w maksymalnej jakości, który z niego tworzymy, z przezroczystymi obszarami spłaszczonymi na białym tle.
- CMYK: konwertowany do Adobe RGB z użyciem profilu osadzonego w pliku.
- 16 bitów: konwertowany do 8 bitów.
- Brak profilu kolorów: plik RGB bez osadzonego profilu jest traktowany jako Adobe RGB.
Kontrolę nad tym, jak konwertowane są twoje kolory, daje przewodnik po odwzorowaniu kolorów, który obejmuje kalibrację monitora i soft proofing.
Przesyłanie ciągle się nie udaje
Przesyłanie jest ponawiane automatycznie, a kafelek, którego nie udało się przesłać, ma własny przycisk Retry (ponów). Jeśli plik, który spełnia limity, nadal nie przechodzi:
- Wyeksportuj go ponownie jako JPEG w maksymalnej jakości (12), Baseline Standard, albo zapisz ponownie jako spłaszczony 8-bitowy TIFF.
- Spróbuj w innej przeglądarce. Użyj aktualnej wersji Chrome, Safari, Firefoksa lub Edge; stara przeglądarka, która nie dostaje już aktualizacji, może nie wczytywać strony poprawnie.
- Spróbuj z innym połączeniem internetowym. Przy dużych plikach korzystaj ze stabilnego wifi i nie zamykaj strony, dopóki przesyłanie się nie zakończy.
Pliki możesz przesyłać zarówno z komputera, jak i z iPada lub iPhone'a, bo przycisk przesyłania korzysta ze zwykłego okna wyboru plików urządzenia. Przy bardzo dużych plikach zwykle wygodniejszy jest komputer.
Jeśli nadal się nie udaje, napisz na info@creativehub.io i podaj dokładną treść komunikatu o błędzie.
Czy mogę przesłać plik w inny sposób?
Do druku nie. Zamówienia drukujemy z pliku zapisanego na twoim koncie w order.creativehub.io, więc prace trzeba przesłać właśnie tam. Możesz wysłać nam plik linkiem do transferu, gdy potrzebujesz porady w sprawie papieru lub maksymalnego rozmiaru, ale sam wydruk zawsze powstaje z pliku, który przesyłasz na konto.
Jak przygotować plik i dobrać rozmiar przed zamówieniem, żeby następnym razem uniknąć odrzucenia, wyjaśnia nasz poradnik o drukowaniu.