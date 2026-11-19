Plik jest odrzucany przy przesyłaniu z jednego z trzech powodów: nie jest to JPEG, PNG ani TIFF, ma mniej niż 2 megapiksele albo przekracza 2 GB lub 2000 megapikseli. Rozmiar wydruku jest odrzucany, gdy wykracza poza to, co da się wydrukować na wybranym papierze. Sama niska rozdzielczość powoduje ostrzeżenie, a nie blokadę.

Szybka ściąga

Co widzisz Dlaczego Co zrobić Plik jest odrzucany jako zdjęcie HEIC/HEIF, PDF lub inny format Przyjmujemy tylko JPEG, PNG i TIFF Wyeksportuj plik JPEG lub TIFF i prześlij właśnie ten Plik jest odrzucany jako zbyt mały Obraz ma mniej niż 2 megapiksele Znajdź oryginalny plik w pełnym rozmiarze Plik jest odrzucany jako zbyt duży Przekracza 2 GB lub 2000 megapikseli Spłaszcz go i zapisz jako 8-bitowy TIFF lub JPEG w maksymalnej jakości "The print size is too large for this file" (rozmiar wydruku jest zbyt duży dla tego pliku) Rozmiar przekracza ograniczenia papieru albo to, na co pozwala plik Zmniejsz rozmiar, wybierz szerszy papier albo wyeksportuj plik ponownie w pełnej rozdzielczości Bursztynowe ostrzeżenie Low DPI (niska rozdzielczość) Plik ma mniej niż 200 dpi przy podanym rozmiarze Nadal możesz złożyć zamówienie; rozważ mniejszy rozmiar

Format nie jest przyjmowany

Drukujemy z plików JPEG, PNG i TIFF. Pliki PDF, PSD, HEIC, WebP, GIF, SVG i AVIF są odrzucane, więc najpierw wyeksportuj je do JPEG lub TIFF. HEIC to format, w którym często zapisuje zdjęcia aparat iPhone'a lub iPada: jeśli komunikat mówi, że twój plik to "a HEIC/HEIF photo (iPhone format)", wyeksportuj go jako JPEG, PNG lub TIFF. Zalecane ustawienia znajdziesz w artykule Jak przygotować plik do przesłania do druku.

Plik jest zbyt mały

Nie ma minimalnego rozmiaru pliku w megabajtach. Jedyny dolny limit dotyczy pikseli: obraz poniżej 2 megapikseli (na przykład 1600 × 1200 px) jest odrzucany, bo nie da się z niego zrobić wydruku o akceptowalnej jakości. Zrzuty ekranu, obrazy zapisane ze strony internetowej lub z mediów społecznościowych oraz zdjęcia przesłane e-mailem albo przez komunikator zostały zwykle zmniejszone i skompresowane. Wróć do oryginalnego pliku z aparatu, skanu lub projektu.

Plik jest zbyt duży

Górne limity to 2 GB na plik i 2000 megapikseli. Plików do druku, które mieszczą się w tych limitach, nie musisz kompresować ani zmniejszać; duże pliki fine art zostaw w pełnej rozdzielczości. Jeśli plik przekracza limit, spłaszcz go i zapisz jako 8-bitowy TIFF lub JPEG w maksymalnej jakości.

"The print size is too large for this file"

Sprawdź dwie rzeczy:

Ograniczenia papieru. Drukujemy z roli, a każdy papier ma maksymalną szerokość zadruku. Wydruku szerszego niż rola nie da się wykonać na tym papierze, niezależnie od rozdzielczości pliku. Zmniejsz wymiary albo wybierz papier o szerszej roli: zobacz Maksymalne rozmiary wydruków C-Type i Giclée oraz Czy mogę zamówić wydruk w niestandardowym rozmiarze? Wymiary pliku w pikselach. Jeśli rozmiar mieści się w ograniczeniach papieru, a mimo to nie możesz przejść dalej, wyeksportuj pracę ponownie w największej rozdzielczości, jaką masz, i prześlij ją jeszcze raz.

Ostrzeżenie Low DPI

W kroku wyboru rozmiaru widać wartość DPI at this size (DPI przy tym rozmiarze). Poniżej 200 dpi zmienia ona kolor na bursztynowy i pojawia się trójkąt ostrzegawczy Low DPI. Nie blokuje to zamówienia: zalecamy 300 ppi przy rozmiarze wydruku, a poniżej około 200 ppi wydruki zaczynają wyglądać nieostro. Duże wydruki ogląda się z większej odległości, więc wybaczają więcej. Żeby sprawdzić, na co pozwala twój plik, skorzystaj z przewodnika po rozmiarach wydruku albo poproś nas o sprawdzenie pliku.

Kiedy nie masz pewności, jak wydrukuje się plik o niższej rozdzielczości, niedrogim sprawdzianem jest pasek testowy wydruku.

Co konwertujemy za ciebie

Te pliki są przyjmowane i konwertowane automatycznie, więc nie są powodem odrzucenia:

PNG: drukowany z pliku JPEG w maksymalnej jakości, który z niego tworzymy, z przezroczystymi obszarami spłaszczonymi na białym tle.

drukowany z pliku JPEG w maksymalnej jakości, który z niego tworzymy, z przezroczystymi obszarami spłaszczonymi na białym tle. CMYK: konwertowany do Adobe RGB z użyciem profilu osadzonego w pliku.

konwertowany do Adobe RGB z użyciem profilu osadzonego w pliku. 16 bitów: konwertowany do 8 bitów.

konwertowany do 8 bitów. Brak profilu kolorów: plik RGB bez osadzonego profilu jest traktowany jako Adobe RGB.

Kontrolę nad tym, jak konwertowane są twoje kolory, daje przewodnik po odwzorowaniu kolorów, który obejmuje kalibrację monitora i soft proofing.

Przesyłanie ciągle się nie udaje

Przesyłanie jest ponawiane automatycznie, a kafelek, którego nie udało się przesłać, ma własny przycisk Retry (ponów). Jeśli plik, który spełnia limity, nadal nie przechodzi:

Wyeksportuj go ponownie jako JPEG w maksymalnej jakości (12), Baseline Standard, albo zapisz ponownie jako spłaszczony 8-bitowy TIFF. Spróbuj w innej przeglądarce. Użyj aktualnej wersji Chrome, Safari, Firefoksa lub Edge; stara przeglądarka, która nie dostaje już aktualizacji, może nie wczytywać strony poprawnie. Spróbuj z innym połączeniem internetowym. Przy dużych plikach korzystaj ze stabilnego wifi i nie zamykaj strony, dopóki przesyłanie się nie zakończy.

Pliki możesz przesyłać zarówno z komputera, jak i z iPada lub iPhone'a, bo przycisk przesyłania korzysta ze zwykłego okna wyboru plików urządzenia. Przy bardzo dużych plikach zwykle wygodniejszy jest komputer.

Jeśli nadal się nie udaje, napisz na info@creativehub.io i podaj dokładną treść komunikatu o błędzie.

Czy mogę przesłać plik w inny sposób?

Do druku nie. Zamówienia drukujemy z pliku zapisanego na twoim koncie w order.creativehub.io, więc prace trzeba przesłać właśnie tam. Możesz wysłać nam plik linkiem do transferu, gdy potrzebujesz porady w sprawie papieru lub maksymalnego rozmiaru, ale sam wydruk zawsze powstaje z pliku, który przesyłasz na konto.

Jak przygotować plik i dobrać rozmiar przed zamówieniem, żeby następnym razem uniknąć odrzucenia, wyjaśnia nasz poradnik o drukowaniu.