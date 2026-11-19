Tak. Prześlij nam plik przed zamówieniem, a sprawdzimy go bezpłatnie i powiemy, w jakim największym rozmiarze zalecamy go wydrukować. Najbardziej przydaje się to wtedy, gdy chcesz zrobić duży wydruk z pliku z telefonu lub aparatu albo gdy masz tylko małą wersję pracy.

Co sprawdzamy

Wymiary w pikselach. Na ich podstawie podajemy maksymalny rozmiar, jaki zalecamy. Punktem odniesienia jest 300 ppi przy docelowym rozmiarze wydruku, a minimum to 200 ppi. Dla wydruku 400 × 400 mm 300 ppi to mniej więcej 4720 × 4720 pikseli.

Na ich podstawie podajemy maksymalny rozmiar, jaki zalecamy. Punktem odniesienia jest 300 ppi przy docelowym rozmiarze wydruku, a minimum to 200 ppi. Dla wydruku 400 × 400 mm 300 ppi to mniej więcej 4720 × 4720 pikseli. Metoda druku i papier. Możemy zaproponować rodzaj wydruku i papier, które pasują do pliku.

Nie oceniamy plików pod kątem jakości obrazu ani obróbki, nie retuszujemy ich, nie zmieniamy ich rozdzielczości i ich nie powiększamy. Pliki drukujemy dokładnie tak, jak zostały dostarczone. Jeśli uznamy, że plik nie sprawdzi się w rozmiarze, na którym ci zależy, powiemy o tym i zaproponujemy największy rozmiar, w jakim wydrukowalibyśmy go bez obaw.

Samodzielne przygotowanie pliku i wybór rozmiaru wydruku omawia nasz poradnik o profesjonalnym przygotowaniu wydruków.

Jak przesłać plik

Wyślij obraz na adres info@creativehub.io, bezpośrednio w załączniku albo, jeśli jest duży, jako link do udostępnionego pliku. Link musi się otwierać bez logowania i bez kroku weryfikacji. Wyślij plik JPEG w wysokiej rozdzielczości albo spłaszczony TIFF. Napisz, o jakim rozmiarze i papierze myślisz.

Potrzebujemy właściwego pliku. Nie możemy pobierać obrazów ze stron takich jak Pinterest ani z ofert na platformach sprzedażowych.

Te informacje pomogą nam odpowiedzieć w jednej wiadomości:

wymiary w pikselach (na przykład 5000 × 5000 px) albo rozmiar fizyczny i dpi, na jakie ustawiony jest plik;

tryb kolorów;

margines lub proporcje, jeśli ich potrzebujesz. Podaj rozmiar obrazu i szerokość marginesu, bo margines zmienia rozmiar arkusza, a nie rozdzielczość obrazu;

czy to zdjęcie, skan czy obraz wygenerowany przez AI;

twój termin, jeśli go masz.

Kiedy dostaniesz odpowiedź

Na prośby o sprawdzenie rozmiaru odpowiada nasz zespół w studiu. Jeśli napiszesz w weekend albo poza godzinami pracy studia, odpowiemy, gdy studio zostanie ponownie otwarte.

Sprawdź samodzielnie

Żeby poznać przybliżone maksimum, podziel każdy wymiar w pikselach przez 200: wynik to rozmiar w calach. Żeby poznać rozmiar idealny, podziel przez 300. Pełne tabele znajdziesz w przewodniku po rozmiarach wydruku. Na stronie do zamawiania w kroku wyboru rozmiaru widać wartość DPI at this size (DPI przy tym rozmiarze), która poniżej 200 dpi zmienia kolor na bursztynowy i pokazuje ostrzeżenie Low DPI. Ostrzeżenie nie blokuje zamówienia.

Jeśli plik jest trochę za mały

Znajdź oryginał. Obrazy zapisane ze strony internetowej albo przesłane przez komunikator zostały zwykle zmniejszone. Z oryginalnego pliku z aparatu, skanera lub projektu wydrukujesz większy format.

Obrazy zapisane ze strony internetowej albo przesłane przez komunikator zostały zwykle zmniejszone. Z oryginalnego pliku z aparatu, skanera lub projektu wydrukujesz większy format. Druk poniżej 300 ppi to twoja decyzja. Wydruk się przez to nie zepsuje; drobne szczegóły miękną w miarę zwiększania rozmiaru. To, czy będzie to widać, zależy od obrazu, papieru i odległości oglądania, a duże wydruki wybaczają więcej, bo ogląda się je z większej odległości. Gdy plik spada znacznie poniżej 200 ppi przy docelowym rozmiarze, wydrukuj mniejszy format.

Wydruk się przez to nie zepsuje; drobne szczegóły miękną w miarę zwiększania rozmiaru. To, czy będzie to widać, zależy od obrazu, papieru i odległości oglądania, a duże wydruki wybaczają więcej, bo ogląda się je z większej odległości. Gdy plik spada znacznie poniżej 200 ppi przy docelowym rozmiarze, wydrukuj mniejszy format. Powiększanie. Możesz samodzielnie powiększyć plik narzędziem takim jak Adobe Super Resolution lub Topaz Gigapixel AI. Powiększanie dodaje piksele, a nie szczegóły, więc podchodź do wyniku ostrożnie.

Możesz samodzielnie powiększyć plik narzędziem takim jak Adobe Super Resolution lub Topaz Gigapixel AI. Powiększanie dodaje piksele, a nie szczegóły, więc podchodź do wyniku ostrożnie. Zamów pasek testowy. Pokazuje ostrość, kolor i papier w dłoni, zanim zdecydujesz się na pełny wydruk. Zobacz Jak zrobić pasek testowy.

Gdy chcesz już złożyć zamówienie

Sprawdzenie pliku służy wyłącznie jako porada. Żeby złożyć zamówienie, prześlij plik na swoje konto w order.creativehub.io: drukujemy tylko z plików przesłanych właśnie tam.

Sprawdzenie rozmiaru pokaże, jak bardzo można powiększyć plik, a z naszego poradnika dowiesz się, jak zrobić wydruk testowy, żeby potwierdzić to na papierze.