Tak. Prześlij nam plik przed zamówieniem, a sprawdzimy go bezpłatnie i powiemy, w jakim największym rozmiarze zalecamy go wydrukować. Najbardziej przydaje się to wtedy, gdy chcesz zrobić duży wydruk z pliku z telefonu lub aparatu albo gdy masz tylko małą wersję pracy.
Co sprawdzamy
- Wymiary w pikselach. Na ich podstawie podajemy maksymalny rozmiar, jaki zalecamy. Punktem odniesienia jest 300 ppi przy docelowym rozmiarze wydruku, a minimum to 200 ppi. Dla wydruku 400 × 400 mm 300 ppi to mniej więcej 4720 × 4720 pikseli.
- Metoda druku i papier. Możemy zaproponować rodzaj wydruku i papier, które pasują do pliku.
Nie oceniamy plików pod kątem jakości obrazu ani obróbki, nie retuszujemy ich, nie zmieniamy ich rozdzielczości i ich nie powiększamy. Pliki drukujemy dokładnie tak, jak zostały dostarczone. Jeśli uznamy, że plik nie sprawdzi się w rozmiarze, na którym ci zależy, powiemy o tym i zaproponujemy największy rozmiar, w jakim wydrukowalibyśmy go bez obaw.
Samodzielne przygotowanie pliku i wybór rozmiaru wydruku omawia nasz poradnik o profesjonalnym przygotowaniu wydruków.
Jak przesłać plik
- Wyślij obraz na adres info@creativehub.io, bezpośrednio w załączniku albo, jeśli jest duży, jako link do udostępnionego pliku. Link musi się otwierać bez logowania i bez kroku weryfikacji.
- Wyślij plik JPEG w wysokiej rozdzielczości albo spłaszczony TIFF.
- Napisz, o jakim rozmiarze i papierze myślisz.
Potrzebujemy właściwego pliku. Nie możemy pobierać obrazów ze stron takich jak Pinterest ani z ofert na platformach sprzedażowych.
Te informacje pomogą nam odpowiedzieć w jednej wiadomości:
- wymiary w pikselach (na przykład 5000 × 5000 px) albo rozmiar fizyczny i dpi, na jakie ustawiony jest plik;
- tryb kolorów;
- margines lub proporcje, jeśli ich potrzebujesz. Podaj rozmiar obrazu i szerokość marginesu, bo margines zmienia rozmiar arkusza, a nie rozdzielczość obrazu;
- czy to zdjęcie, skan czy obraz wygenerowany przez AI;
- twój termin, jeśli go masz.
Kiedy dostaniesz odpowiedź
Na prośby o sprawdzenie rozmiaru odpowiada nasz zespół w studiu. Jeśli napiszesz w weekend albo poza godzinami pracy studia, odpowiemy, gdy studio zostanie ponownie otwarte.
Sprawdź samodzielnie
Żeby poznać przybliżone maksimum, podziel każdy wymiar w pikselach przez 200: wynik to rozmiar w calach. Żeby poznać rozmiar idealny, podziel przez 300. Pełne tabele znajdziesz w przewodniku po rozmiarach wydruku. Na stronie do zamawiania w kroku wyboru rozmiaru widać wartość DPI at this size (DPI przy tym rozmiarze), która poniżej 200 dpi zmienia kolor na bursztynowy i pokazuje ostrzeżenie Low DPI. Ostrzeżenie nie blokuje zamówienia.
Jeśli plik jest trochę za mały
- Znajdź oryginał. Obrazy zapisane ze strony internetowej albo przesłane przez komunikator zostały zwykle zmniejszone. Z oryginalnego pliku z aparatu, skanera lub projektu wydrukujesz większy format.
- Druk poniżej 300 ppi to twoja decyzja. Wydruk się przez to nie zepsuje; drobne szczegóły miękną w miarę zwiększania rozmiaru. To, czy będzie to widać, zależy od obrazu, papieru i odległości oglądania, a duże wydruki wybaczają więcej, bo ogląda się je z większej odległości. Gdy plik spada znacznie poniżej 200 ppi przy docelowym rozmiarze, wydrukuj mniejszy format.
- Powiększanie. Możesz samodzielnie powiększyć plik narzędziem takim jak Adobe Super Resolution lub Topaz Gigapixel AI. Powiększanie dodaje piksele, a nie szczegóły, więc podchodź do wyniku ostrożnie.
- Zamów pasek testowy. Pokazuje ostrość, kolor i papier w dłoni, zanim zdecydujesz się na pełny wydruk. Zobacz Jak zrobić pasek testowy.
Gdy chcesz już złożyć zamówienie
Sprawdzenie pliku służy wyłącznie jako porada. Żeby złożyć zamówienie, prześlij plik na swoje konto w order.creativehub.io: drukujemy tylko z plików przesłanych właśnie tam.
Sprawdzenie rozmiaru pokaże, jak bardzo można powiększyć plik, a z naszego poradnika dowiesz się, jak zrobić wydruk testowy, żeby potwierdzić to na papierze.