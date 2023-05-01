Jak dodać szczegóły rejestracji podatku VAT/obrotowego?

Jak zaktualizować na koncie dane dotyczące podatku VAT.
Krok po kroku
Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT/obrotowego, aby zminimalizować koszty niektórych zamówień, możesz dodać swoje dane na koncie creativehub. Oto jak:
- Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
- Wybierz ‘Ustawienia’ > ‘Płatności’
- Dodaj informacje do sekcji ‘Szczegóły rejestracji podatkowej’.
Po wprowadzeniu odpowiednich zmian pamiętaj, aby kliknąć ‘Aktualizuj’.
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