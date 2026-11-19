Licz wstecz od swojej daty: czas produkcji, plus czas dostawy, plus dzień lub dwa zapasu. Możemy ci powiedzieć, kiedy zamówienie zostanie wydrukowane i wysłane, ale za etap dostawy odpowiada przewoźnik, więc każdy szacowany termin dostawy podajemy przy dołożeniu wszelkich starań, a daty doręczenia nie możemy zagwarantować.
Krok 1: uwzględnij produkcję
Zamówienia na same wydruki wysyłamy najpóźniej następnego dnia roboczego, jeśli zostały złożone przed 13:30 czasu brytyjskiego. Wydruki C-type wysyłamy w ciągu dwóch dni roboczych. Dotyczy to zarówno pojedynczego wydruku A4, jak i wydruku Giclée o szerokości metra czy partii mniejszych wydruków.
Wykończenie wydłuża czas, bo jest wykonywane na zamówienie:
- Montaż na sucho: 5 dni roboczych.
- Montaż Acrylic Reverse: 10 dni roboczych.
- Oprawa na wymiar: 10 dni roboczych.
Więcej o rozmiarach, terminach i ograniczeniach podklejania podaje poradnik czym jest wydruk podklejony.
Czas realizacji liczymy w dniach roboczych. Produkcja nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne obowiązujące w studiu, które wykonuje twoje zamówienie, więc zamówienie z piątkowego popołudnia przechodzi na następny tydzień. Pełną listę znajdziesz w artykule Czas realizacji zamówień.
Krok 2: dodaj czas dostawy
Czas dostawy liczy się od wysyłki i zależy od usługi, którą wybierzesz przy finalizacji zamówienia.
Zamówienia na adresy w UE drukujemy w naszym studiu w Düsseldorfie i dostarczamy przez DHL na terenie UE. Po wysyłce DHL express doręcza zwykle następnego dnia roboczego; dolicz 1 do 2 dodatkowych dni na opóźnienia kurierskie. Jeśli twój adres jest w Niemczech, przy finalizacji zamówienia dostępny jest też odbiór w studiu w Düsseldorfie.
Więcej o usługach przeczytasz na naszej stronie o usługach dostawy.
Krok 3: sprawdź szacowany termin przy finalizacji zamówienia
Szacowana data dostawy widoczna przy finalizacji obejmuje zarówno produkcję, jak i transport dokładnie twojego zamówienia, więc najlepiej pokazuje, czy dana data jest realna. Możesz ją sprawdzić bez płacenia:
- Skompletuj zamówienie na order.creativehub.io tak jak zwykle.
- Przejdź do finalizacji i wpisz pełny adres dostawy.
- Porównaj opcje dostawy dostępne dla tego adresu. Każda pokazuje szacowaną datę dostawy.
- Wybierz opcję, która wypada z bezpiecznym zapasem przed datą, na którą potrzebujesz zamówienia.
Ma to największe znaczenie przy adresach w odległych miejscach i na wyspach, gdzie zwykłe szacunki mogą nie obowiązywać. Jeśli szacowany termin wypada niebezpiecznie blisko twojej daty, wybierz szybszą usługę.
Napięte terminy
- Zamów tak wcześnie, jak możesz. To najskuteczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, żeby zabezpieczyć sztywny termin.
- Zamów sam wydruk. Oprawa zajmuje 10 dni roboczych, więc zamówienie z oprawą raczej nie zmieści się w dwóch tygodniach. Oprawy nie da się potem dodać do zamówienia na sam wydruk, więc napięty termin zwykle oznacza, że ramę trzeba zdobyć osobno.
- Nie mamy stałej usługi ekspresowej produkcji. Przyspieszyć możesz etap dostawy.
Boże Narodzenie i inne gorące okresy
W okresie świątecznym nasze terminy są nieco wydłużone i podawane przy dołożeniu wszelkich starań, bez gwarancji. Co roku publikujemy ostateczne terminy składania zamówień z dostawą przed Bożym Narodzeniem, gdy tylko kurierzy potwierdzą swoje harmonogramy. Dopóki nie ogłosimy nowych dat, przy planowaniu możesz rozsądnie kierować się zeszłorocznymi terminami: zamówienia na same wydruki wymagają najmniej czasu, a zamówienia z oprawą najwięcej.
Poproś nas o sprawdzenie daty
Przed zamówieniem napisz na info@creativehub.io i podaj termin, miejsce, do którego ma trafić zamówienie, rozmiar, papier, ilość oraz to, czy ma być z oprawą, czy bez. Powiemy ci uczciwie, czy ta data jest osiągalna.
Gdy liczy się data, porównaj usługi przed zamówieniem: strona o opcjach i terminach dostawy obejmuje wydruki oraz prace podklejone i oprawione.