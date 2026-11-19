Licz wstecz od swojej daty: czas produkcji, plus czas dostawy, plus dzień lub dwa zapasu. Możemy ci powiedzieć, kiedy zamówienie zostanie wydrukowane i wysłane, ale za etap dostawy odpowiada przewoźnik, więc każdy szacowany termin dostawy podajemy przy dołożeniu wszelkich starań, a daty doręczenia nie możemy zagwarantować.

Krok 1: uwzględnij produkcję

Zamówienia na same wydruki wysyłamy najpóźniej następnego dnia roboczego, jeśli zostały złożone przed 13:30 czasu brytyjskiego. Wydruki C-type wysyłamy w ciągu dwóch dni roboczych. Dotyczy to zarówno pojedynczego wydruku A4, jak i wydruku Giclée o szerokości metra czy partii mniejszych wydruków.

Wykończenie wydłuża czas, bo jest wykonywane na zamówienie:

Montaż na sucho: 5 dni roboczych.

Montaż Acrylic Reverse: 10 dni roboczych.

Oprawa na wymiar: 10 dni roboczych.

Więcej o rozmiarach, terminach i ograniczeniach podklejania podaje poradnik czym jest wydruk podklejony.

Czas realizacji liczymy w dniach roboczych. Produkcja nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne obowiązujące w studiu, które wykonuje twoje zamówienie, więc zamówienie z piątkowego popołudnia przechodzi na następny tydzień. Pełną listę znajdziesz w artykule Czas realizacji zamówień.

Krok 2: dodaj czas dostawy

Czas dostawy liczy się od wysyłki i zależy od usługi, którą wybierzesz przy finalizacji zamówienia.

Zamówienia na adresy w UE drukujemy w naszym studiu w Düsseldorfie i dostarczamy przez DHL na terenie UE. Po wysyłce DHL express doręcza zwykle następnego dnia roboczego; dolicz 1 do 2 dodatkowych dni na opóźnienia kurierskie. Jeśli twój adres jest w Niemczech, przy finalizacji zamówienia dostępny jest też odbiór w studiu w Düsseldorfie.

Więcej o usługach przeczytasz na naszej stronie o usługach dostawy.

Krok 3: sprawdź szacowany termin przy finalizacji zamówienia

Szacowana data dostawy widoczna przy finalizacji obejmuje zarówno produkcję, jak i transport dokładnie twojego zamówienia, więc najlepiej pokazuje, czy dana data jest realna. Możesz ją sprawdzić bez płacenia:

Skompletuj zamówienie na order.creativehub.io tak jak zwykle. Przejdź do finalizacji i wpisz pełny adres dostawy. Porównaj opcje dostawy dostępne dla tego adresu. Każda pokazuje szacowaną datę dostawy. Wybierz opcję, która wypada z bezpiecznym zapasem przed datą, na którą potrzebujesz zamówienia.

Ma to największe znaczenie przy adresach w odległych miejscach i na wyspach, gdzie zwykłe szacunki mogą nie obowiązywać. Jeśli szacowany termin wypada niebezpiecznie blisko twojej daty, wybierz szybszą usługę.

Napięte terminy

Zamów tak wcześnie, jak możesz. To najskuteczniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, żeby zabezpieczyć sztywny termin.

Zamów sam wydruk . Oprawa zajmuje 10 dni roboczych, więc zamówienie z oprawą raczej nie zmieści się w dwóch tygodniach. Oprawy nie da się potem dodać do zamówienia na sam wydruk, więc napięty termin zwykle oznacza, że ramę trzeba zdobyć osobno.

. Oprawa zajmuje 10 dni roboczych, więc zamówienie z oprawą raczej nie zmieści się w dwóch tygodniach. Oprawy nie da się potem dodać do zamówienia na sam wydruk, więc napięty termin zwykle oznacza, że ramę trzeba zdobyć osobno. Nie mamy stałej usługi ekspresowej produkcji. Przyspieszyć możesz etap dostawy.

Boże Narodzenie i inne gorące okresy

W okresie świątecznym nasze terminy są nieco wydłużone i podawane przy dołożeniu wszelkich starań, bez gwarancji. Co roku publikujemy ostateczne terminy składania zamówień z dostawą przed Bożym Narodzeniem, gdy tylko kurierzy potwierdzą swoje harmonogramy. Dopóki nie ogłosimy nowych dat, przy planowaniu możesz rozsądnie kierować się zeszłorocznymi terminami: zamówienia na same wydruki wymagają najmniej czasu, a zamówienia z oprawą najwięcej.

Poproś nas o sprawdzenie daty

Przed zamówieniem napisz na info@creativehub.io i podaj termin, miejsce, do którego ma trafić zamówienie, rozmiar, papier, ilość oraz to, czy ma być z oprawą, czy bez. Powiemy ci uczciwie, czy ta data jest osiągalna.

Gdy liczy się data, porównaj usługi przed zamówieniem: strona o opcjach i terminach dostawy obejmuje wydruki oraz prace podklejone i oprawione.