Numer śledzenia powstaje w chwili wysyłki zamówienia, a nie w chwili jego złożenia. Przychodzi w e-mailu o wysyłce, a link do śledzenia pojawia się też na twoim koncie. Jeśli na razie masz tylko potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest jeszcze w produkcji i śledzenia jeszcze nie ma.

Co otrzymujesz i kiedy

E-mail z potwierdzeniem zamówienia, wysyłany w chwili złożenia zamówienia. Zawiera numer zamówienia i szacowaną datę dostawy. Twoje zamówienie jest produkowane i przechodzi kontrolę jakości. E-mail o wysyłce, wysyłany, gdy zamówienie od nas wychodzi, z linkiem do śledzenia.

Aby znaleźć link na koncie, przejdź do Orders (zamówienia) w menu po lewej stronie na order.creativehub.io, otwórz zamówienie i zajrzyj na kartę Status. Kroki pokazuje artykuł Gdzie znajdę numer śledzenia moich zamówień wydruków?

Ile trwa do wysyłki

Podklejanie zajmuje 5 dni roboczych, a oprawa na wymiar 10 dni roboczych, bo każda praca powstaje na zamówienie. Zamówienia samych wydruków są znacznie szybsze. Szacowana data dostawy widoczna przy finalizacji zamówienia obejmuje zarówno produkcję, jak i transport twojego zamówienia. Zobacz Czy moje zamówienie wydruków dotrze na konkretny dzień?

Przez mniej więcej pierwszą dobę to normalne. Po wysyłce przewoźnik musi jeszcze zeskanować paczkę w swojej sieci, a strona śledzenia zaczyna się aktualizować dopiero po tym pierwszym skanie. Gdy przewoźnik przetworzy paczkę, strona śledzenia poda dokładniejszy szacowany termin dostawy.

Ile informacji o śledzeniu daje każda usługa

Zamówienia na adresy w UE dostarcza DHL. Możemy dodać twój numer telefonu do przesyłki DHL, żeby przychodziły do ciebie powiadomienia SMS: wyślij nam numer zamówienia i numer telefonu, którego mamy użyć.

Duże zamówienie może zostać podzielone na więcej niż jedną paczkę, każdą z własnym numerem śledzenia, więc sprawdź, czy w e-mailu o wysyłce nie ma więcej niż jednego linku.

Okresy wzmożonego ruchu

W szczytowych okresach, przede wszystkim przed Bożym Narodzeniem, czasy produkcji są nieco wydłużone i podawane bez gwarancji, przy dołożeniu wszelkich starań, więc e-mail o wysyłce może dotrzeć trochę później. Zamawiaj jak najwcześniej.

Prośba o sprawdzenie zamówienia

Napisz na info@creativehub.io albo skorzystaj ze strony kontaktowej i podaj:

numer zamówienia z e-maila z potwierdzeniem; imię i nazwisko, na które złożono zamówienie; kraj dostawy, jeśli jest poza Wielką Brytanią.

Sprawdzimy status w dziale produkcji i odpiszemy z danymi śledzenia lub aktualną informacją.

Każda usługa dostawy oferuje inny poziom śledzenia, a nasza strona o usługach dostawy przedstawia opcje dla zamówień do Wielkiej Brytanii, UE, USA i reszty świata.