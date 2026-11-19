Numer śledzenia powstaje w chwili wysyłki zamówienia, a nie w chwili jego złożenia. Przychodzi w e-mailu o wysyłce, a link do śledzenia pojawia się też na twoim koncie. Jeśli na razie masz tylko potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest jeszcze w produkcji i śledzenia jeszcze nie ma.
Co otrzymujesz i kiedy
- E-mail z potwierdzeniem zamówienia, wysyłany w chwili złożenia zamówienia. Zawiera numer zamówienia i szacowaną datę dostawy.
- Twoje zamówienie jest produkowane i przechodzi kontrolę jakości.
- E-mail o wysyłce, wysyłany, gdy zamówienie od nas wychodzi, z linkiem do śledzenia.
Aby znaleźć link na koncie, przejdź do Orders (zamówienia) w menu po lewej stronie na order.creativehub.io, otwórz zamówienie i zajrzyj na kartę Status. Kroki pokazuje artykuł Gdzie znajdę numer śledzenia moich zamówień wydruków?
Ile trwa do wysyłki
Podklejanie zajmuje 5 dni roboczych, a oprawa na wymiar 10 dni roboczych, bo każda praca powstaje na zamówienie. Zamówienia samych wydruków są znacznie szybsze. Szacowana data dostawy widoczna przy finalizacji zamówienia obejmuje zarówno produkcję, jak i transport twojego zamówienia. Zobacz Czy moje zamówienie wydruków dotrze na konkretny dzień?
Śledzenie nie pokazuje ruchu po wysyłce
Przez mniej więcej pierwszą dobę to normalne. Po wysyłce przewoźnik musi jeszcze zeskanować paczkę w swojej sieci, a strona śledzenia zaczyna się aktualizować dopiero po tym pierwszym skanie. Gdy przewoźnik przetworzy paczkę, strona śledzenia poda dokładniejszy szacowany termin dostawy.
Ile informacji o śledzeniu daje każda usługa
Zamówienia na adresy w UE dostarcza DHL. Możemy dodać twój numer telefonu do przesyłki DHL, żeby przychodziły do ciebie powiadomienia SMS: wyślij nam numer zamówienia i numer telefonu, którego mamy użyć.
Duże zamówienie może zostać podzielone na więcej niż jedną paczkę, każdą z własnym numerem śledzenia, więc sprawdź, czy w e-mailu o wysyłce nie ma więcej niż jednego linku.
Okresy wzmożonego ruchu
W szczytowych okresach, przede wszystkim przed Bożym Narodzeniem, czasy produkcji są nieco wydłużone i podawane bez gwarancji, przy dołożeniu wszelkich starań, więc e-mail o wysyłce może dotrzeć trochę później. Zamawiaj jak najwcześniej.
Prośba o sprawdzenie zamówienia
Napisz na info@creativehub.io albo skorzystaj ze strony kontaktowej i podaj:
- numer zamówienia z e-maila z potwierdzeniem;
- imię i nazwisko, na które złożono zamówienie;
- kraj dostawy, jeśli jest poza Wielką Brytanią.
Sprawdzimy status w dziale produkcji i odpiszemy z danymi śledzenia lub aktualną informacją.
Każda usługa dostawy oferuje inny poziom śledzenia, a nasza strona o usługach dostawy przedstawia opcje dla zamówień do Wielkiej Brytanii, UE, USA i reszty świata.