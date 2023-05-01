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Odbiór zamówień w naszym studiu w Londynie

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Wskazówki dotyczące opakowania i czasu produkcji dla klientów odbierających zamówienie online w naszym studiu w Londynie.

Odbiór zamówienia

  • W przypadku odbioru zamówienia w naszym londyńskim studiu staramy się przygotować wydruki w ciągu 2–4 godzin* od złożenia zamówienia.
  • Jeśli odbierasz wydruki osobiście, zalecamy przynieść tubę lub kopertę.
  • Możesz też kupić kopertę lub tubę za niewielką opłatą w recepcji. W ten sposób utrzymujemy jak najniższe ceny i zachęcamy do recyklingu.

*Czas realizacji druku może się różnić w zależności od liczby i rozmiaru wydruków.

Zaktualizowano październik 2026

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