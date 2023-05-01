Odbiór zamówień w naszym studiu w Londynie

Wskazówki dotyczące opakowania i czasu produkcji dla klientów odbierających zamówienie online w naszym studiu w Londynie.

Odbiór zamówienia

W przypadku odbioru zamówienia w naszym londyńskim studiu staramy się przygotować wydruki w ciągu 2–4 godzin* od złożenia zamówienia.

Jeśli odbierasz wydruki osobiście, zalecamy przynieść tubę lub kopertę.

Możesz też kupić kopertę lub tubę za niewielką opłatą w recepcji. W ten sposób utrzymujemy jak najniższe ceny i zachęcamy do recyklingu.

*Czas realizacji druku może się różnić w zależności od liczby i rozmiaru wydruków.