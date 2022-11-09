Verkoop kunst online met Etsy in 7 makkelijke stappen

We delen de 7 stappen waarmee je jouw kunst online kunt verkopen met creativehub en Etsy.

Stap 1: Meld je aan voor je gratis creativehub- account

Meld je hier aan voor je gratis creativehub-account. Als je al een account hebt, hoef je alleen in te loggen.

Stap 2: Upload bestanden en pas instellingen toe in je creativehub-account

Zodra je bent ingelogd op je creativehub-account, kom je terecht bij een keuzemenu.

Kies voor ‘Online kunst verkopen’ en doorloop de stappen van de korte tutorial om je producten in te stellen.

Step 3: Maak je winkel aan op Etsy

Ga nu naar Etsy en maak je account aan.

Zodra je account is aangemaakt, ga je naar de optie ‘Verkopen op Etsy’ in je instellingen en volg de stappen om je Etsy-winkel te creëren. Deze stap moet voltooid worden om te verbinden met creativehub!

in je instellingen en volg de stappen om je Etsy-winkel te creëren. Tijdens het instellen vraagt Etsy je om een product te creëren om door te gaan. Creëer handmatig een product. Je kunt deze later verwijderen.

Stap 4: Verbind je creativehub-account met je Etsy-winkel

Navigeer weer naar je gratis creativehub account.

Ga naar je instellingen door rechtsboven op je naam/avatar te klikken

Kies vervolgens voor ‘Kunstwinkel instellingen’ in het dropdownmenu

Ga naar ‘Integraties’ in het menu links

Klik op de knop ‘Verbinden’ naast het Etsy-logo

Log in op je Etsy-account en koppel je twee account

Step 5: Importeer je producten in je Etsy-winkel

Zodra je prints een prijs hebben (stap 2), worden deze vermeld in je creativehub-account in de ‘Productenlijst’

Deze lijst vind je in ‘Kunstwinkel instellingen’ > ‘Productenlijst’

Selecteer eerst je ‘Verzendtarief methode’. Lees hier meer over.

Klik vervolgens op ‘Alle importeren’ als je al je producten in Etsy wilt opnemen. Je kunt er ook voor kiezen om je producten individueel te importeren.

Houd er rekening mee dat Etsy het verplicht om een ‘voorraad’ in te stellen voor alle producten. Daarom importeren we producten die geen beperkte oplage hebben met een voorraad van 999 (dit kun je veranderen in Etsy).

Je producten met beperkte oplage worden geïmporteerd met het juiste aantal.

Zie hieronder een voorbeeld van producten in Etsy met (100) en zonder (999) beperkte oplage.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van Etsy.

Stap 6: Voeg een betaalpas toe om orderverwerking te activeren

Wanneer je een print verkoopt in je Etsy-winkel, betaalt de klant jou het volledige bedrag via je gekozen betaalmethode (dit stel je in via de hoofdinstellingen van Etsy).

Wij schrijven dan apart hiervan de productiekosten en het verzendtarief van af.

Je dient hiervoor een bankpas toe te voegen aan je creativehub-account, zodat wij deze betaling kunnen innen.

Dit doe je door rechtsboven op je profielicoon te klikken en te kiezen voor ‘Kunstwinkel instellingen’ in het dropdownmenu.

Klik vervolgens op ‘Betalingsinstellingen’ in het menu links.

Stap 7: Stuur klantverkeer naar je Etsy-winkel

Nu is je online kunstwinkel helemaal klaar voor gebruik!

Wanneer een print wordt verkocht, zorgen wij voor de verwerking en sturen wij de bestelling binnen 2-5 werkdagen direct naar je klant.

Nu is het tijd om na te denken over hoe je klantverkeer in je nieuwe webwinkel krijgt.

Er bestaan een hoop manieren om dit te doen. Wij hebben een boek geschreven waar dit onderwerp en nog veel meer worden besproken. Bestel jouw gratis kopie via de knop hieronder!