Nee. We printen vanaf digitale bestanden in hoge resolutie en scannen, digitaliseren of fotograferen zelf geen kunstwerken. Een schilderij, tekening, foto of negatief moet eerst worden gescand; daarna upload je het bestand en bestel je de print zoals gewoonlijk.

Wat we niet kunnen doen

Kunstwerken scannen, digitaliseren of fotograferen, ook geen 35mm-negatieven.

Rechtstreeks vanaf een origineel printen, zoals een schilderij.

Printen vanaf film- of papiernegatieven. Alles wordt vanaf een digitaal bestand geprint.

Breng of stuur ons geen originelen of negatieven. We kunnen ze niet digitaliseren en ook niet samen met een print terugsturen, dus ze horen naar je scanservice te gaan.

Een scanservice kiezen

Je mag elke aanbieder gebruiken die je wilt. De scankwaliteit loopt sterk uiteen, dus bekijk de beoordelingen van een aanbieder op Google of Trustpilot voordat je boekt.

Wat je aan de scanservice vraagt

Een samengevoegde TIFF in hoge resolutie , met genoeg resolutie voor 300 ppi op het formaat dat je wilt printen.

, met genoeg resolutie voor 300 ppi op het formaat dat je wilt printen. Een grote scan. Scannen op een veel hogere resolutie, bijvoorbeeld 1200 dpi, is ideaal. Je kunt het bestand dan verkleinen naar 300 ppi op het printformaat zonder bruikbare kwaliteit te verliezen.

Scannen op een veel hogere resolutie, bijvoorbeeld 1200 dpi, is ideaal. Je kunt het bestand dan verkleinen naar 300 ppi op het printformaat zonder bruikbare kwaliteit te verliezen. Meer voor negatieven. Een 35mm-negatief heeft een scan in zeer hoge resolutie nodig om goed te printen op A3 of groter.

De kleur van de print hangt af van de kwaliteit van de scan, en de scan bepaalt hoe groot je maximaal kunt printen. We printen precies wat in het bestand staat, dus als het papier van het origineel grijs of crème is gescand in plaats van wit, corrigeer dat dan voordat je uploadt. Open in Photoshop Image → Adjustments → Levels (Afbeelding → Aanpassingen → Niveaus) en klik met het witpuntpipet op een gebied dat zuiver wit hoort te zijn.

Om te controleren of de gecorrigeerde scan print zoals hij er op het scherm uitziet, volg je onze gids voor kleurnauwkeurigheid.

Oude of beschadigde foto's

Laat de foto eerst scannen. Een restauratiespecialist kan daarna kreuken, verbleking of oppervlakteschade in het bestand herstellen voordat wij het printen. Zo iemand vind je via een platform als Upwork of Behance; daarna upload je het afgewerkte bestand.

Reken op extra tijd

Het scannen regel je apart met de aanbieder, en hun doorlooptijd komt boven op onze levertijd voor de print. Neem dat mee in je planning als je naar een deadline toe werkt.

Zodra je het bestand hebt

Upload het op order.creativehub.io. Weet je niet zeker hoe groot het geprint kan worden, vraag ons dan om het bestand te controleren voordat je bestelt.

Krijg je de scan terug van je dienstverlener, dan behandelt onze gids over hoe je print het voorbereiden van het bestand, het kiezen van een formaat en het bestellen.