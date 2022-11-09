Wat is het retourbeleid voor afdrukverkoop verwerkt door theprintspace?

Retourbeleid

Als het gaat om verkoop via je webshop,, ben jij de handelaar.

De gedrukte verkooptransactie is tussen jou (de verkoper) en de klant. Wij treden op als de afdrukverwerker, wat betekent dat er een afzonderlijke transactie is tussen jou (de verkoper) en ons voor de productiekosten.

Meer informatie over deze afzonderlijke transactieprocessen vind je hier.

Terugbetalingen, anders dan voor defecte prints (zie hieronder) zijn naar eigen goeddunken als handelaar en je eigen retourbeleid.

Als een klant bijvoorbeeld om een terugbetaling vraagt om een reden zoals hij van gedachten is veranderd en de afdruk niet meer wil, dan is de keuze om deze terug te betalen volledig naar eigen goeddunken.

We raden je aan om terugbetalingen binnen een redelijke termijn toe te staan, en dit moet duidelijk worden vermeld in je retourbeleid. Als je een terugbetaling moet verwerken, moeten de afdrukken naar je adres worden geretourneerd en als je ze eenmaal hebt ontvangen, geef je ze een terugbetaling van je Shopify-account.

De productiekosten en verzendkosten die je door creativehub in rekening wordt gebracht op deze verkoop worden niet aan je terugbetaald, aangezien dit een afzonderlijke transactie was die de afdrukkosten dekt.

Als een bestelling beschadigd of defect is

Als een afdruk beschadigd is, of de bestelling op de een of andere manier defect is, sturen wij kosteloos een vervangende print en dekken wij de verzendkosten van de vervanging.

Als de klant op dit moment een terugbetaling vraagt in plaats van een vervanging, zullen wij dit nakomen. Zodra de afdruk is ontvangen en geïnspecteerd in onze studio, zullen wij je een e-mail sturen met een bevestiging van de terugbetaling van de productiekosten aan jou. We vragen je ook om de kosten van de verkoop aan de klant terug te betalen.