Kennismaken met droog opplakken

Een introductie voor archivaal- en niet-archivaal droog opplakken met theprintspace.

Wat is droog opplakken?

Droog opplakken is een proces waarbij een afdruk met behulp van een archiefkleefstof op een houder wordt gelijmd. Dit is ideaal om je illustraties aan de hoogste standaard te presenteren.

Fotografische en fine art opplakken beschermt en toont je werk op een schone, minimalistische manier en is ideaal voor tentoonstellingen met impact, zodat kijkers zich kunnen concentreren op het werk.

Videogids: Een kort overzicht van onze verschillende montagemogelijkheden

Archivaal droog opplakken

Archivaal droog opplakken verwijst naar de levensduur van afgewerkte gemonteerde illustraties om ervoor te zorgen dat het niet degradeert en over een aanzienlijke periode meegaat.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat droog opplakken een onomkeerbaar proces is en dat illustraties niet van het montagebord kunnen worden verwijderd. Daarom is het niet aan te raden voor eenmalige originele kunstwerken of zeer waardevolle prints.

De meer professionele opplakopties, waaronder: Reversibel plexiglas, aluminium en dibond worden beschouwd als volledig archivering en zorgen voor stabiliteit van je afdrukken in de loop van de tijd.

Niet-archivale droog opplakken

Meer betaalbare en niet-archivale droge opplakkopties, waaronder: weergaveplaat, foamex PVC, schuimbord en MDF bevatten contaminanten, waaronder zuren die de samenstelling van de afdruk op langere termijn afbreken en daarom niet worden beschouwd als archiefvormen van droog opplakken.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de montagematerialen en hun technische eigenschappen.

Houd er rekening mee dat onze doorlooptijd voor opplakken 5 werkdagen is, afgezien van de optie reversibel plexiglas die 10 werkdagen is.

Overview of mounting materials and their technical properties

Tip: Het papier dat we aanbevelen voor droog opplakken

Bij het kiezen van een papiersoort voor droog opplakken raden wij een van onze C-Type papieren ten zeerste aan voor een professionele afwerking met een schone rand.

De duurzame emulsiecoating van een C-Type maakt het zeer robuust. In vergelijking daarmee is ons assortiment Giclée papieren delicater, met name ons ongecoat 100% katoenpapier.

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