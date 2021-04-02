Is theprintspace klimaatneutraal?

Lees meer over hoe we onze CO2-uitstoot compenseren.

Vanaf 1 juli 2019 is theprintspace een end-to-end koolstofneutrale service.

Dit betekent dat we ons energieverbruik minimaliseren waar we leveranciers van hernieuwbare energie kunnen gebruiken. Waar het onvermijdelijk is, compenseren we al onze CO2-uitstoot door te investeren in projecten voor hernieuwbare energie.

Hoe kun je de uitstoot van koolstof compenseren?

We gebruiken Gold Standaard om onze CO2-uitstoot te compenseren, zoals aanbevolen door Friends of the Earth, Greenpeace en WWF UK.

Het is ons beleid om geen gebruik te maken van op bosbouw gebaseerde koolstofcompensatieprojecten en in plaats daarvan te investeren in projecten voor hernieuwbare energie.

Een project waarin we hebben geïnvesteerd is de 22,5 MW Windstroom Project in Rajasthan, India.

Dit windenergieproject speelt een belangrijke rol in het verminderen van de CO2-uitstoot en investeert ook in de ontwikkeling en educatie van de lokale gemeenschap. Momenteel genereert zij 45 GWh schone elektriciteit per jaar — het equivalent van het voeden van 10.500 huishoudens.