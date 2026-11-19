Als een e-mail aanbiedt je kunst te kopen voor een investeerder, verzamelaar of klant, van een persoonlijk Gmail-, Outlook- of Yahoo-adres komt, of om je wachtwoord of kaartgegevens vraagt, dan komt hij niet van ons. Antwoord niet en klik nergens op. Stuur hem door naar info@creativehub.io, dan bevestigen wij of hij echt is.

De oplichting die onze naam gebruikt

Er zijn ongevraagde e-mails in omloop, ondertekend met "The Creative Hub", waarin wordt beweerd dat een investeerder, verzamelaar of klant de kunst van de ontvanger wil aanschaffen. Ze zijn frauduleus en liften mee op onze naam. Ze komen niet van theprintspace en evenmin van creativehub, en ze wijzen niet op een inbraak in onze systemen.

Wat we nooit doen

Kunst kopen doen we voor niemand. Niemand hier neemt contact op met kunstenaars of klanten om werk te verwerven voor investeerders, verzamelaars of galeries, en we zijn geen schakel tussen koper en verkoper van kunst.

Onze medewerkers benaderen je niet vanuit een Gmail-, Outlook- of Yahoo-mailbox, en ook niet vanaf een ander privéadres van henzelf. Het officiële adres om ons te bereiken is info@creativehub.io.

Wachtwoorden, kaartnummers en bankgegevens worden nooit per e-mail opgevraagd. Een kaart voer je uitsluitend in op twee plekken: in je account en bij het afrekenen op onze eigen sites.

Facturen en verzoeken om te betalen komen niet van adressen van derden. Je facturen vind je in je account.

Zo herken je een valse e-mail

Het adres is er niet een van ons, of de getoonde naam is theprintspace maar er zit een ander adres achter.

De mail zet je onder druk om snel te handelen, wil het antwoord op een ander adres ontvangen, of doet een aanbod op voorwaarde dat jij eerst betaalt.

De mail wil dat je je gegevens per antwoord terugstuurt, of dat je een link aanklikt.

De links gaan ergens anders heen dan naar theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io of store.creativehub.io, de enige adressen waar onze echte e-mails naar verwijzen.

Wat je moet doen

Heb je met de e-mail niets ondernomen, laat hem dan met rust: geen antwoord, geen klik, geen bijlage openen. Je account heeft geen aanpassingen nodig. Telkens als een bericht je aan het twijfelen brengt, kun je het doorsturen naar info@creativehub.io; wij zeggen dan of het van ons is.

Als je al hebt geantwoord of geklikt

Geantwoord? Maak geen geld over en geef geen persoonlijke gegevens.

Een link aangeklikt? Verander voor de zekerheid het wachtwoord van je account.

Accountgegevens weggegeven? Stel een nieuw creativehub-wachtwoord in en zet tweestapsverificatie aan onder Settings → Security (instellingen → beveiliging).

Andere manieren om ons te bereiken staan op de contactpagina.

Voor echte manieren om je werk te verkopen die niet met een ongevraagde e-mail beginnen, vergelijkt onze gids over kunstprints online verkopen de belangrijkste routes.