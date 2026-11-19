Alles wat je uploadt blijft jouw eigendom, en wij bewaren het zolang je account wordt gebruikt. Per account is er op elk van onze twee sites 30 GB ruimte voor afbeeldingen. Is een account 18 maanden lang niet actief geweest en is er niets verkocht, dan kan het met de volledige inhoud worden verwijderd. Zie het account dus als een werkkopie en houd de masterbestanden op je eigen schijven: ons werk is printen, niet archiveren.

Hoeveel opslagruimte je krijgt

Standaard is er 30 GB ruimte voor afbeeldingsbestanden per account. Meer ruimte is er alleen als we dat met jou persoonlijk hebben geregeld.

ruimte voor afbeeldingsbestanden per account. Meer ruimte is er alleen als we dat met jou persoonlijk hebben geregeld. order.creativehub.io en sell.creativehub.io hebben gescheiden bibliotheken met elk 30 GB, dus wat je naar de ene uploadt gaat niet ten koste van de andere.

We tellen uitsluitend de afbeeldingen die op dit moment in je bibliotheek staan. Zodra je een bestand verwijdert, telt het niet meer mee en heb je de ruimte meteen terug.

De site weigert elke upload waardoor de bibliotheek over de limiet heen zou gaan. Ruim eerst een paar afbeeldingen op, of schrijf naar info@creativehub.io en vraag ons je limiet opnieuw te bekijken. Extra opslagruimte kun je niet online kopen.

Ruimte vrijmaken

Loop je bibliotheek na en haal weg wat zijn dienst heeft gedaan; je kunt meerdere bestanden aanvinken en in één keer weghalen. Originelen op volledig formaat, dubbele uploads en oude tests zijn het beste beginpunt. Wat je hebt weggehaald, krijg je vanuit je account niet meer terug, dus zorg dat je zelf een kopie hebt van elk bestand dat je misschien nog eens wilt printen.

Op de Sell-site heet de bibliotheek Media Library en vind je haar in de zijbalk. Een paar bestanden zijn daar tegen verwijderen beveiligd: een afbeelding die dienstdoet als kunstwerk of productfoto van een actueel product, en het bestand dat de standaard van je account is. Haal je een upload weg, dan gaan de producten die ervan zijn gemaakt niet stuk.

Hoe lang we bestanden bewaren

Zolang het account wordt gebruikt, laten we de bestanden staan waar ze staan.

Ons beleid voor data en CO2-reductie staat ons toe een account, met alles wat erin is opgeslagen, weg te halen na 18 maanden zonder enige activiteit of verkoop .

. De klok loopt voor het account als geheel, nooit voor één enkel bestand of product. Een traag verkopende beperkte oplage loopt geen gevaar zolang het account zelf actief is.

Een bestelling die via de API binnenkomt is precies evengoed activiteit als een bestelling die met de hand is geplaatst. API-toegang alleen zet een account niet buiten het beleid.

Na het sluiten van een account kan de content worden weggehaald wanneer er een redelijke termijn voorbij is.

De belasting- en boekhoudwetgeving verplicht ons de gegevens van eerdere bestellingen en facturen te bewaren, en dat doen we ook.

Ben je een hele tijd weg? Log zo nu en dan in, of geef het aan ons door. Wat je bij ons opslaat hoort een tweede kopie te zijn en nooit de enige.

Van wie de bestanden zijn die je uploadt

Van jou. Een upload verleent ons de beperkte toestemming waar de dienst niet zonder kan, en niets ruimers: printen wat er is besteld en, voor verkopers, het werk op je pagina's laten zien en de items maken die erbij horen, zoals productfoto's en certificaten. Het eigendom gaat niet op ons over, de afspraak is niet exclusief, en je werk wordt voor geen enkel ander doel ingezet. Verwijder je een productpagina of het hele account, dan houdt die toestemming om het werk te tonen en te produceren daar op, met dien verstande dat bestellingen van vóór dat moment nog worden uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid

Onze voorwaarden binden beide kanten: wij mogen jouw vertrouwelijke informatie niet doorgeven en jij de onze niet, tenzij de wet het eist. Beveiligingsmaatregelen beschermen persoonsgegevens tegen verlies, tegen wijziging en tegen inzage door iemand die daar geen recht op heeft.

Je account verwijderen

Je kunt losse bestanden, of je hele account, op elk moment zelf verwijderen.

Open Account settings → Account en scrol naar Delete Account (account verwijderen). Klik op Delete My Account. Lees de bevestiging en klik op Yes, delete my account.

Je hebt één creativehub-login voor beide sites, dus als je die verwijdert, sluit je je account op beide. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt en je kunt daarna niet meer inloggen. Je persoonsgegevens worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens van eerdere bestellingen en facturen die we om juridische en boekhoudkundige redenen moeten bewaren. Heb je liever dat wij het voor je doen, neem dan contact op met de klantenservice vanaf het e-mailadres van je account.

Waar de voorwaarden staan

De algemene voorwaarden voor printbestellingen en creativehub-accounts staan online, en ons privacybeleid en cookiebeleid staan op de website van theprintspace. De voorwaarden die je accepteert wanneer je inlogt op de Sell-site staan op creativehub.io/our-terms-and-conditions. Er is geen apart beleid voor aanvaardbaar gebruik: de regels over wat we printen en hoe de dienst gebruikt mag worden, maken deel uit van de voorwaarden. Heb je een kopie nodig voor je administratie, vraag het ons dan en we sturen de voorwaarden als bijlage.

Omdat je masterbestanden bij jou blijven, legt onze stapsgewijze printgids uit hoe je een bestand voorbereidt en het formaat kiest waarop je het print.