Waarom tonen mijn Etsy-producten een voorraad van 999?

Etsy verplicht een ‘voorraadaantal’ voor alle producten vanwege zijn prijsstructuur. Daarom importeren we de producten die je als open editie hebt ingesteld met een vooraf bepaalde voorraad van 999 (het maximum dat Etsy voor één product toestaat). Heb je 3 varianten van een product, dan wordt de voorraad van 999 gelijk over de varianten verdeeld. Elke variant krijgt dan een voorraad van 333.

Producten die als gelimiteerde editie zijn ingesteld, worden geïmporteerd met de voorraad die je er in creativehub aan hebt gegeven. Let op: Etsy beperkt de voorraad tot 999 per product.

Het voorbeeld hieronder toont producten in Etsy met een gelimiteerde editie van 100 stuks en een open editie met een voorraad van 999. Meer over de kosten van Etsy lees je hier.