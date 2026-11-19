Ja, op verzoek. We kunnen een bestelling vasthouden en verzenden op of na een datum die jij kiest. Je kunt dit niet zelf instellen, dus mail zo vroeg mogelijk naar info@creativehub.io met het bestelnummer en wat je nodig hebt. Is de bestelling eenmaal verzonden, dan kunnen we haar niet meer vasthouden.

Hoe je het aanvraagt

Noteer het bestelnummer. Mail naar info@creativehub.io met het bestelnummer en de vroegste datum waarop het pakket bij ons mag vertrekken.

Weet je al dat je een latere bezorging nodig hebt, vraag het dan zodra je de bestelling plaatst.

Hoe vasthouden tot een verzenddatum werkt

De bestelling wordt volgens de gebruikelijke planning geproduceerd en daarna bij de verzending vastgehouden.

Ze wordt verzonden op of na de datum waar je om hebt gevraagd.

De bezorgtijd loopt vanaf de dag van verzending, dus tel de bezorgtijd van jouw service bij die datum op.

Vasthouden stelt alleen het moment van verzending uit. Het verandert niets aan het moment waarop de bestelling wordt afgeschreven.

Een bestelling vasthouden terwijl iets wordt nagekeken

Zie je na het bestellen een probleem, zoals een verkeerd adres of een dubbele bestelling, laat het ons dan meteen weten. We houden de bestelling dan vóór de productie vast terwijl het wordt opgelost. Zie ook Hoe kan ik mijn bezorgadres wijzigen nadat ik heb besteld?

Hoe lang productie en bezorging duren zodra de bestelling is vrijgegeven, lees je op onze pagina over bezorgservices.

Kies je een verzenddatum, dan helpt onze pagina met bezorgopties en levertijden je inschatten wanneer het pakket aankomt.