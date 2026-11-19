Komt een bestelling beschadigd of met een gebrek binnen, stuur ons dan uiterlijk zeven dagen nadat ze is bezorgd foto's. Een bestelling die helemaal niet binnenkomt, merken we aan als zoekgeraakt na tien dagen zonder trackingupdate in het Verenigd Koninkrijk, of twintig bij een adres in het buitenland. Een zoekgeraakte bestelling, en elke bestelling met een bevestigde claim, vervangen we zonder kosten voor jou.

Transportschade of een gebrek

Mail binnen zeven dagen na bezorging naar info@creativehub.io en vermeld:

je bestelnummer, dat in je orderbevestiging per e-mail en in je account staat;

een duidelijke beschrijving van het probleem;

foto's van de schade of het gebrek. Fotografeer bij transportschade zowel de verpakking als de print.

De zeven dagen zijn gelijk voor schade die onderweg is ontstaan en voor een fout in de print of de lijst.

Het pakket is niet aangekomen

Bekijk de trackinglink in je verzendmail. Zie Waar vind ik het trackingnummer van mijn printbestellingen? Zegt de tracking dat het pakket is bezorgd maar is er niets, vraag dan na bij de buren of een receptie en wacht 24 uur. Veel van deze pakketten duiken alsnog op. Is het nog steeds weg, of staat de tracking stil, mail ons dan het bestelnummer, het trackingnummer en eventuele correspondentie die je met de vervoerder hebt gehad. Zo kunnen we de laatste scan bekijken en het direct bij de vervoerder aankaarten.

Tien dagen zonder trackingupdate in het Verenigd Koninkrijk, of twintig in het buitenland, en we merken de bestelling aan als zoekgeraakt. Er volgt een gratis vervanging, zonder dat we de afhandeling van de claim bij de vervoerder afwachten.

Wat er daarna gebeurt

Zodra wij de claim hebben bevestigd, gaat er op onze kosten een vervanging de deur uit, bezorging inbegrepen. Ze gaat als voorrangsbestelling in productie onder een nieuw bestelnummer, en de tracking krijg je per e-mail bij verzending. De beschadigde print hoeft normaal gesproken niet naar ons terug.

Is de print veilig aangekomen maar ben je niet tevreden over hoe hij eruitziet, zie dan Ik ben niet tevreden over mijn bestelling van een print, opplakwerk of lijst, hoe dien ik een klacht in? Hoe elke bestelling wordt verstuurd, lees je op de pagina over bezorgservices.

Als je de print via je eigen winkel hebt verkocht

De koper heeft de aankoop bij jou gedaan, en dat betekent dat de claim ons via jou bereikt. Leg het bericht en de foto's van de koper bij elkaar en schrijf ons vanaf het adres van je creativehub-account, met ofwel ons bestelnummer ofwel dat van je winkel. De grens van zeven dagen verandert niet. Zie Een bestelling is beschadigd of met een gebrek bij mijn klant bezorgd.

Wil je zien hoe prints en opgeplakt en ingelijst werk worden verzonden en gevolgd, kijk dan op onze pagina over bezorgopties en tracking.