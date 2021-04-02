Ik ben niet tevreden met mijn afdruk, opgeplakte of ingelijste kunstbestelling, hoe dien ik een klacht in?

Learn how to get in touch with us if you have a complaint.

Wij zijn trots op het leveren van afdruk en inlijstproducten van de hoogste kwaliteit met een passend serviceniveau. Daarom bieden wij onze gebruikers een tevredenheidsgarantie op alle bestellingen.

In het ongelukkige geval dat je niet tevreden bent met je afdruk, opplak- of inlijstbestelling, neem je contact op met onze klantenservice en wij zorgen ervoor dat je een oplossing krijgt die bij je past.

Neem contact op via: