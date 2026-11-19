Kleinere prints reizen vlak in een stevige envelop van golfkarton en grotere prints worden opgerold in een koker. Elke print zit in een eigen pergamijnhoes onder vloeipapier, en er komt geen tape tegen de print. De verpakking is inbegrepen bij elke bestelling die we bezorgen en wordt door ons gekozen op basis van het formaat van de print.

Vlak of opgerold

Prints tot een totaal papierformaat van 12 x 17 inch (30,5 x 43,1 cm), inclusief een eventuele rand, worden vlak verzonden. Alles wat groter is wordt opgerold in een koker.

Ingelijst en opgeplakt werk wordt in zijn geheel verpakt, met hoekbeschermers, en gaat per koerier.

Kokerformaten

Onze studio in Düsseldorf gebruikt kokers van 65, 90, 110 en 156 cm lang en 10 tot 12 cm breed. Een print wordt over de lange zijde opgerold, dus de korte zijde bepaalt welke koker het wordt.

Meerdere prints kunnen samen in één koker, en een grote bestelling kan over meer dan één koker worden verdeeld.

Hoe prints in het pakket worden beschermd

Elke print wordt in een eigen pergamijnhoes verpakt en afgedekt met vloeipapier, zodat prints in hetzelfde pakket elkaar niet raken.

In een koker wordt de rol op zijn plaats gehouden met noppenfolie. Er komt geen tape tegen de print.

Al onze verpakkingen, inclusief de tape, de stickers en de hoekbeschermers, zijn recyclebaar of biologisch afbreekbaar.

Kan ik om een koker vragen in plaats van een envelop?

Nee. De verpakking volgt het formaat van de print en kan niet op verzoek worden gewisseld. Een vlakke verpakking ondersteunt een kleinere print beter en beperkt het schuiven onderweg, terwijl het oprollen van een kleine print de kans vergroot op drukplekken, omkrullen en schade aan het oppervlak. Kokers zijn bedoeld voor formaten die opgerold moeten worden.

Een opgerolde print uitpakken en vlak maken

Haal één einddop eraf en schuif de hele rol eruit. Trek niet aan een losse print.

Pak prints bij de randen vast, met schone, droge handen of katoenen handschoenen.

Buig een print niet terug tegen de krul in.

Om een opgerolde Giclée-print vlak te maken laat je hem in zijn pergamijn zitten, leg je hem met de beeldzijde naar beneden op een schone, vlakke ondergrond, dek je hem af met een plaat, verzwaar je die gelijkmatig en laat je het een tot twee dagen liggen.

Wat er wel en niet in het pakket zit

De verpakking is neutraal, en we voegen nooit een geprinte bon, factuur of prijzen toe. In de verzenddocumenten kan theprintspace nog wel worden genoemd, en op het etiket van een bestelling die je zelf plaatst staat theprintspace als afzender.

We voegen geen retourlabels toe en regelen geen retourzendingen. De levering is enkele reis; als prints daarna verder moeten reizen, bijvoorbeeld terug van een tentoonstelling, dan regel jij of de locatie die zending.

We geven geen afmetingen of gewichten van het verpakte pakket door. De bezorgprijs die je bij het bestellen ziet, dekt het formaat en het gewicht van het pakket al.

Een koker meenemen op een vlucht

Leg de lengtelimiet van de luchtvaartmaatschappij naast de kokerlengtes voordat je bestelt, want sommige limieten vallen tussen twee kokerformaten in.

Controleer het voordat je bestelt

Stuur ons het exacte printformaat, het papier en het aantal voordat de bestelling in productie gaat, dan kunnen we bevestigen of ze vlak of in een koker wordt verzonden, in welke koker ze gaat en hoe de prints over de kokers worden verdeeld. Mail naar info@creativehub.io.

Als een print gekreukt of beschadigd aankomt

Fotografeer zowel de verpakking als de beschadigde prints en stuur ons de foto's binnen zeven dagen na levering. Als de schade onderweg is ontstaan, sturen we op onze kosten een vervangende print. Zie Mijn prints zijn beschadigd aangekomen en onze pagina over bezorgdiensten.

Al deze verpakking is recyclebaar of biologisch afbreekbaar, en de pagina over onze bijdrage aan het milieu legt de bredere aanpak van duurzame verpakking en CO2-compensatie uit.