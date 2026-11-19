Il ritiro è una delle opzioni di consegna al checkout su order.creativehub.io. È gratuito, e chiunque abbia il tuo numero d'ordine può ritirare al posto tuo.

Dove si trova l'opzione di ritiro

Le opzioni di consegna, ritiro compreso, compaiono solo dopo che hai inserito e confermato un indirizzo di consegna. Il ritiro è indicato come Collect London Studio (ritiro nello studio di Londra) quando l'indirizzo è nel Regno Unito, oppure Collect Düsseldorf Studio quando è in Germania. Se non lo vedi, inserisci prima un indirizzo; va bene anche l'indirizzo dello studio stesso.

Gli ordini con cornice su misura e con montaggio sono realizzati a Londra, quindi per questi viene proposto solo lo studio di Londra. Il ritiro vale per gli ordini che fai direttamente a noi. Gli ordini effettuati tramite il negozio online di un artista vengono spediti all'acquirente e non si possono ritirare.

Ritirare a Düsseldorf

Gli ordini per indirizzi nell'UE vengono stampati nel nostro studio di Düsseldorf, e il ritiro lì viene proposto al checkout quando l'indirizzo di consegna è in Germania. Non possiamo organizzare ritiri tramite corriere o da parte di terzi presso lo studio di Düsseldorf. Se la stampa serve a una galleria o a un altro soggetto terzo, inserisci il loro indirizzo come indirizzo di consegna e l'ordine viene prodotto e spedito direttamente a loro.

Passare dal ritiro alla consegna e viceversa

Entrambi i cambi sono possibili se lo chiedi in tempo. Scrivi a info@creativehub.io indicando il numero d'ordine.

Dalla consegna al ritiro: se lo chiedi prima che l'ordine parta, possiamo tenerlo in studio per il ritiro invece di spedirlo.

se lo chiedi prima che l'ordine parta, possiamo tenerlo in studio per il ritiro invece di spedirlo. Dal ritiro alla consegna: dicci il servizio che preferisci e l'indirizzo di consegna completo. Addebitiamo il costo di consegna sulla carta registrata oppure inviamo un link di pagamento sicuro. Una volta pagato, spediamo l'ordine e inviamo il tracciamento per email.

I prezzi di consegna sono indicati al checkout e nel listino prezzi.

Ordinare per qualcun altro

Il nome, l'indirizzo, l'email e il numero di telefono per la consegna possono essere diversi da quelli di chi paga, quindi un ordine può andare direttamente al destinatario. Se preferite non scambiarvi gli indirizzi, effettua l'ordine con ritiro e chiedi al destinatario di scriverci un'email con il numero d'ordine. Lo convertiamo in una consegna al suo indirizzo e addebitiamo a lui il costo di consegna. Non c'è un biglietto regalo né un'opzione per nascondere i prezzi nell'ordine; il campo Notes for production studio (note per lo studio di produzione) al checkout arriva al nostro team se c'è qualcosa che dovremmo sapere.

Se alla fine preferisci farti spedire l’ordine, la nostra pagina sulle opzioni di consegna presenta i servizi disponibili, i tempi e il tracciamento.