Sì, su richiesta. Possiamo trattenere un ordine e spedirlo in una data scelta da te o successivamente. Non c'è un'impostazione per farlo in autonomia, quindi scrivi a info@creativehub.io indicando il numero d'ordine e ciò che ti serve, il prima possibile. Un ordine non può essere trattenuto dopo che è stato spedito.

Come fare la richiesta

Prendi nota del numero d'ordine. Scrivi a info@creativehub.io indicando il numero d'ordine e la prima data in cui il pacco può partire da noi.

Se sai già che ti serve una consegna posticipata, chiedilo non appena fai l'ordine.

Come funziona il blocco alla spedizione

L'ordine viene prodotto nei tempi abituali e poi trattenuto al momento della spedizione.

Parte nella data che hai chiesto o successivamente.

I tempi di consegna decorrono dal giorno della spedizione, quindi aggiungi a quella data il tempo di consegna del tuo servizio.

Il blocco ritarda soltanto la spedizione dell'ordine. Non cambia il momento in cui l'ordine viene addebitato.

Trattenere un ordine mentre si verifica qualcosa

Se dopo aver ordinato noti un problema, come un indirizzo sbagliato o un ordine doppio, diccelo subito e tratteniamo l'ordine prima della produzione finché non è risolto. Leggi anche Come posso cambiare l'indirizzo di consegna dopo aver ordinato?

Quanto durano produzione e consegna una volta sbloccato l'ordine è spiegato nella nostra pagina dei servizi di consegna.

Quando scegli una data di spedizione, la pagina su opzioni e tempi di consegna ti aiuta a stimare quando dovrebbe arrivare il pacco.